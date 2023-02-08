Акимат Алматы предупредил жителей о мошенниках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы участились случаи телефонных звонков гражданам со стороны неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата или управления жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате сообщили, что мошенники звонят по вопросу предоставления квартир из государственного жилищного фонда после досрочного погашения задолженностей по обязательствам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями, по просроченным кредитам и займам.

«Просим принять во внимание следующую информацию: если вы состоите на учете нуждающихся в жилье акимата города Алматы, то управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы предоставляет арендное жилье очередникам согласно статье 74 Закона РК «О жилищных отношениях» исключительно в порядке очередности. При этом кредитная история и задолженность по кредитам и займам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями не влияют на получение жилья из государственного жилищного фонда», - уточнили в акимате.

Очередники акимата города могут отслеживать свою очередь на сайте www.kezekte.kz (по ссылке «Проверить номер в очереди по ИИН») или позвонив в управление по телефонам 225-14-37, 225-14-52, 225-14-57.

«В случае поступления аналогичных звонков от неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, просим обращаться с заявлением в правоохранительные органы, заранее записав номер телефона, с которого звонили, имя и фамилию звонившего», - обратились к жителям в акимате.

Сообщается, что специалистами управления осуществляется обзвон граждан только в исключительных случаях и тогда они приглашаются в управление, расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 85 (Дом социальных услуг, первый этаж, операционный зал) для предоставления необходимых документов и подписания договоров аренды (найма), договоров купли-продажи квартиры.



