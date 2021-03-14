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    22:31, 13 Март 2021 | GMT +6

    Акимат Алматы обратился к автовладельцам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы автовладельцев призвали ограничить передвижение по городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поводом для такого обращения стали прогнозируемые осадки. По прогнозу Казгидромета, вечером 13 марта ожидается выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега, которые с перерывами продлятся до среды, 17 марта. Завтра днем 14 марта ожидаются сильные осадки при температуре +2 градуса. В остальные дни прогнозируются слабые осадки. Температура воздуха в ночные периоды может опускаться до минус 7 градусов.

    Для предупреждения подтоплений и гололедных явлений акиматами районов организованы круглосуточные дежурства подрядных организаций.

    «В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ просим автолюбителей отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог. Предупреждаем, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором», - отметили в акимате.

    При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий, добавили в акимате.

    Теги:
    Погода Транспорт Другие государственные органы Акимат Общество Безопасность Алматы
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