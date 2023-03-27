Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управление градостроительного контроля Алматы выявило объявления о продаже недвижимости в многоквартирных жилых домах, на строительство которых отсутствует полный пакет документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЖК Auezov Apartaments по адресу: Алмалинский район, улица Карасай батыра, 183/19. Заказчик ТОО «Garant LTD Service».

«30 апреля 2021 года со стороны заказчика ТОО «Garant LTD Service» по вышеуказанному адресу подано уведомление на реконструкцию существующих зданий и строительство пристройки административного здания с объектами обслуживания со сносом существующих строений. Однако на сайтах продажи недвижимости размещена реклама квартир по указанному адресу, что не соответствует имеющимся документам», - сообщили в управлении.

ЖК Tole BI Residence по адресу: Алмалинский район, улица Аносова, 103 «Б». Заказчик ТОО «Adal Сity Stroy». Согласно представленной на сайтах информации, первая очередь строительства Блок 1 будет сдана в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года. На сегодняшний день уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не поступало и строительно-монтажные работы не ведутся.

«Настоятельно рекомендуем алматинцам перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля Алматы +7 (727) 229-81-36», - добавили в акимате.

Ранее акимат опубликовал список не рекомендуемых для покупки квартир ЖК в Алматы.



