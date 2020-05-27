Акимат Алматы готов субсидировать часть тарифа в случае перевода ТЭЦ-2 на газ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о переводе ТЭЦ-2 на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня необходимо понять по какому пути пойдем. Различные варианты есть, специалисты нашли еще более дешевый вариант. Если эксперты это утвердят, общественные слушания пройдут, то после этого начнется процесс привлечения инвестиций», - сказал на пресс-конференции аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что надо смотреть источник финансирования проекта.

«Если все надо будет менять, если это миллиарды долларов, то естественно уже надо будет смотреть источник финансирования. Это уже повлияет соответствующим образом на цену услуг. Надо смотреть, если мы с угля переходим на газ, то цена какая будет на газ, и каким образом это будет ложиться на тариф. Это будет открыто обсуждаться с городом. Безусловно, вопросы экологии и связанные с экологией вопросы здоровья невозможно измерить никакими деньгами. Если это будет сложно для оплаты населения, особенно для социально-уязвимых слоев населения, это будет большой нагрузкой. Город пойдет на то, чтобы начать субсидировать часть тарифа. Это я как руководитель города хорошо понимаю, и готов к этому», - сказал аким.