Акимат Алматинской области переехал в бывшее здание казино

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматинской области переехал в бывшее здание казино, которое долгое время пустовало и не работало, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат Алматинской области переехал в административное здание по адресу: город Конаев, ул. Индустриальная, 16/4, общей площадью 11891,8 кв. м. Здание долгое время простаивало. Этим летом собственник поменял целевое назначение на административные помещение с демонтажом прежней игровой инфраструктуры на офисную», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области

По данным акимата, цена аренды и продажи ниже рыночной, в скором времени предусмотрен выкуп здания. В здании акимата, помимо аппарата акима, также разместились ряд управлений Алматинской области, оказывающие первоочередные госуслуги.

Ранее аким города Конаева Нурлан Куматаев на встрече с журналистами сообщил, что на территории города находятся 15 игровых зон. Это пять казино, четыре слот-клуба и шесть букмекерских контор. Он также ответил на вопрос о переносе казино из города.



