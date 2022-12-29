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    Акимат Алматинской области переехал в бывшее здание казино

    29 Декабря 2022, 11:47

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматинской области переехал в бывшее здание казино, которое долгое время пустовало и не работало, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимат Алматинской области переехал в административное здание по адресу: город Конаев, ул. Индустриальная, 16/4, общей площадью 11891,8 кв. м. Здание долгое время простаивало. Этим летом собственник поменял целевое назначение на административные помещение с демонтажом прежней игровой инфраструктуры на офисную», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области

    По данным акимата, цена аренды и продажи ниже рыночной, в скором времени предусмотрен выкуп здания. В здании акимата, помимо аппарата акима, также разместились ряд управлений Алматинской области, оказывающие первоочередные госуслуги.

    Ранее аким города Конаева Нурлан Куматаев на встрече с журналистами сообщил, что на территории города находятся 15 игровых зон. Это пять казино, четыре слот-клуба и шесть букмекерских контор. Он также ответил на вопрос о переносе казино из города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат
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