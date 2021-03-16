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    10:43, 16 Март 2021 | GMT +6

    Акимам поручили увеличить число вакцинируемых от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил акиматам и Министерству здравоохранения обеспечить увеличение количества вакцинируемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для этого дополнительно развернуть прививочные кабинеты с необходимыми условиями для хранения и транспортировки вакцины. Совместно с Министерством информации необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением. На сайтах акиматов нет подробной информации о вакцинации, ее пользе, адресах прививочных пунктов», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Поэтому, по его словам, нужно организовать семинары среди общественности и медицинских работников для формирования среди населения правильного мнения о важности вакцинации.

    «Поручаю Минздраву до конца марта провести контроль готовности прививочных пунктов и решить все вопросы для своевременной доставки необходимого количества вакцины», - заключил Премьер.



    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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