Акимам поручили увеличить число вакцинируемых от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил акиматам и Министерству здравоохранения обеспечить увеличение количества вакцинируемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого дополнительно развернуть прививочные кабинеты с необходимыми условиями для хранения и транспортировки вакцины. Совместно с Министерством информации необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением. На сайтах акиматов нет подробной информации о вакцинации, ее пользе, адресах прививочных пунктов», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Поэтому, по его словам, нужно организовать семинары среди общественности и медицинских работников для формирования среди населения правильного мнения о важности вакцинации.

«Поручаю Минздраву до конца марта провести контроль готовности прививочных пунктов и решить все вопросы для своевременной доставки необходимого количества вакцины», - заключил Премьер.



