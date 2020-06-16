Акимам Актау и Мунайлинского района объявлены выговоры

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 июня в областном акимате прошло аппаратное совещание, в ходе которого глава региона Серикбай Трумов объявил выговоры ряду ответственных лиц. Об этом сообщили в акимате Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ».

За ненадлежащую работу по эффективному трудоустройству и развитию массового предпринимательства по программе «Еңбек», а также за низкий уровень результатов в сфере микрокредитования в сельских населенных пунктах выговор объявлен заместителю акима области Бакытжану Качакову и руководителю управления сельского хозяйства Серику Калдыгул.

Глава региона отметил, что несмотря на неоднократные конкретные поручения курирующему заместителю акима области и управлению, до сегодняшнего дня работа на должном уровне не была проведена, средства, которые должны были дойти до предпринимателей, так и не направлены, не созданы соответственно рабочие места.

Выговор объявлен и акиму города Актау Галымжану Ниязову за низкое качество работы по сохранению зеленого фонда областного центра, а также из-за несвоевременной посадки и полива зеленых насаждений, что привело к плачевному состоянию актауской флоры.

Глава региона Серикбай Трумов отметил, что поручения и свои прямые обязанности акиматом г.Актау не выполнены на должном уровне.

Также аким области объявил выговор акиму Мунайлинского района Рахату Елтизарову за ненадлежащее выполнение поручений по обеспечению бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, несвоевременное выполнение работ по санитарной очистке и вывозу мусора, и за несистематизированную работу по обеспечению населения питьевой водой.

По Мунайлинскому району неоднократно на совещаниях в т.ч. на выездных мероприятиях в район были даны поручения касательно проведения санитарной очистки территорий и вывозу твердо-бытовых отходов. Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день работа проводится не на должном уровне, соответствующие меры не приняты, постоянно идут жалобы со стороны жителей района на коммунальные службы.

Серикбай Трумов также отметил персональную ответственность всех руководителей за качественное и своевременное выполнение возложенных на них обязанностей.

Наряду с этим, первый заместитель акима области Алихан Краубаев рассказал о проводимой работе по трудоустройству в рамках программы «Дорожная карта занятости».

На сегодняшний день по региону по направлению ДКЗ создано 5 350 новых рабочих мест, что является 63 % от общего запланированного объема.

Согласно данным, лидером в трудоустройстве является Мангистауский район, а вот в Тупкараганском районе, городах Актау и Жанаозен показатели ниже среднего. Через центры занятости трудоустроено 3 075 человек. Высокие показатели в Мунайлинском и Бейнеуском районах. Эти районы перевыполнили план. Жанаозен выполнил план на 100%. Самые низкие показатели по городу Актау. В других городах и районах области показатели выше среднего.

С 8 июня текущего года создано 435 рабочих мест, трудоустроено 529 человек.

Алихан Краубаев отметил, что на сегодняшний день по 93 проектам по плану трудоустройство населения полностью реализовано, работа 20 проектов еще не началась.

По 35 проектам согласно плану должны быть задействованы 1508 человек, на сегодняшний день пока трудоустроено 775 человек. Разница – 733 человека.

Об эпидемиологической ситуации региона рассказал заместитель акима Мангистауской области Каныбек Жумашев.

В период с 27 марта 2020 года по 14 июня в регионе зарегистрировано 549 случаев ( с симптомами + без симптомов) заражения COVID -19. Интенсивность роста заболеваемости составила 0,9 процентов.

В целом, по области зафиксировано 379 заболевающих. По городу Актау – 105, г.Жанаозен – 38, Тупкараганскому району - 6, Каракиянскому – 47, Мангистаускому – 14, Мунайлинскому – 22, Бейнеускому – 147.

Каныбек Жумашев отметил, что с 3 июня 2020 года ведется отдельная статистика бессимптомных носителей. На 14 июня число таковых по области составило 170 человек. А уже 14 июня выявлено еще 4 бессимптомных носителей. Трое из Бейнеуского района, один из села Жармыш Мангистауского района.

Среди зараженных коронавирусной инфекцией:

Медицинские работники – 42,

Безработные – 64,

Школьники – 33,

Неорганизованные дети - 21,

Пенсионеры – 30,

Из войсковых частей – 16,

Из компании Каспиан Фуд - 5,

Призывники в армию -1,

Сотрудники «Тенгизшевройл» - 35,

На производственных предприятиях -64,

Госслужащие – 8,

Студенты - 15,

Другие - 31,

Учителя и специалисты детских садов - 8,

Сотрудники органов внутренних дел -6.

Летальных случаев – 2,

Выздоровевших – 259,

На лечении – 120, в том числе двое детей.

Основными причинами заражения коронавирусной инфекцией является не соблюдение жителями санитарных норм и нарушение карантинных мер.

По области количество контактировавших с зараженными составило – 3623.

Заместитель акима области Каныбек Жумаев рассказал, что по поручению главы региона для контроля эпидемиологической ситуации в городах и районах области созданы мониторинговые группы.

По области мониторинговыми группами, созданными при акиматах, в рамках рейдовых мероприятий за последние пять дней проведены проверки на 577 объектах. В результате выявлено 6 объектов с нарушениями карантинного режима. Все 6 объектов - нарушителей находятся в Муналийнском районе. В других районах рейдовые мероприятия носили формальный характер и ограничивались лишь разъяснительными работами.