Акима выберут в Кенжекольском сельском округе Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 24 июля состоятся выборы акима Кенжекольского сельского округа Павлодарской области. Проголосовать смогут 4 тыс. 926 избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По данным Павлодарской территориальной избирательной комиссии, кандидатами зарегистрировали двух человек. Оба госслужащие.
48-летний Мейрам Нугыман работает заведующим сектором отдела культуры и развития языков Павлодара. 39-летний Медет Сансызбаев трудится главным специалистом в аппарате акима Кенжекольского сельского округа.
Оба кандидата — самовыдвиженцы.
По данным акимата сельского округа, 24 июля заработают четыре избирательных участка. В селе Кенжеколь можно будет проголосовать в средней школе по адресу: пл. Ата Зан, 1/7 и в детской музыкальной школе по улице Кенжекольская, 5. В селах Долгое и Байдала избирательные участки открыли в Домах культуры.Фото: pavlodarnews.kz