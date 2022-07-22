22 Июля 2022 15:26

Акима выберут в Кенжекольском сельском округе Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 24 июля состоятся выборы акима Кенжекольского сельского округа Павлодарской области. Проголосовать смогут 4 тыс. 926 избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным Павлодарской территориальной избирательной комиссии, кандидатами зарегистрировали двух человек. Оба госслужащие.

48-летний Мейрам Нугыман работает заведующим сектором отдела культуры и развития языков Павлодара. 39-летний Медет Сансызбаев трудится главным специалистом в аппарате акима Кенжекольского сельского округа.

Оба кандидата — самовыдвиженцы.

По данным акимата сельского округа, 24 июля заработают четыре избирательных участка. В селе Кенжеколь можно будет проголосовать в средней школе по адресу: пл. Ата Зан, 1/7 и в детской музыкальной школе по улице Кенжекольская, 5. В селах Долгое и Байдала избирательные участки открыли в Домах культуры.









Фото: pavlodarnews.kz