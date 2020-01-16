+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -6 °С
USD 379.70 EUR 422.53
RUB 6.17 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акима района наказали за корпоратив в Акмолинской области

16 Января 2020 19:11
Поделиться:
Акима района наказали за корпоратив в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Наказание в виде неполного служебного соответствия рекомендовал Совет по этике акиму Ерейментауского района Абаю Альжанову, который принял участие в новогоднем корпоративе в день, объявленный общенациональным трауром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В акимате Павлодарской области прокомментировали сообщения о якобы задержании Булата Бакауова
С социальными объектами нефтяного района ознакомился аким Атырауской области Система распознавания лиц в Алматы: где и с какой целью ее установят О развитии Степногорска рассказали в акимате города

В Акмолинской области прошло заседание Совета по этике. На повестке дня - всего один вопрос – аким Ерейментауского района.


По словам заместителя руководителя департамента агентства РК по делам госслужбы по Акмолинской области Дархана Хайруллина, 28 декабря 2019 года, в День общенационального траура, сотрудниками аппарата акимата Ерейментауского района был проведен корпоративный новогодний вечер с участием акима. Это подверглось общественной критике и попало на страницы СМИ.

«Указанные обстоятельства повлекли критику со стороны общества и подпадают под нарушения требований Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан», - отметил он.

Сам аким признал свою вину и чистосердечно раскаялся, пояснив, что даже проводил утром 28 декабря планерку с подчиненными, на которой разъяснил им, что нельзя проводить корпоратив в обозначенный день. Однако вечером он поехал в ресторан поздравлять родственницу с днем рождения, заодно поздравил и коллег.

По словам Альжанова, район, которым он начал руководить в апреле 2019 года, достиг хороших показателей, есть инвесторы, а освоение бюджета составило 99,8%.

Секретарь акмолинского областного маслихата Алибек Баймагамбетов высказал свое мнение по поводу произошедшего, отметив, что в этой ситуации нельзя «рубить с плеча» и предложил назначить акиму дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соотвествия. С ним согласился и первый заместитель председателя Акмолинского филиала партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов. Единогласно члены Совета по этике рекомендовали акиму Акмолинской области наложить на Абая Альжанова дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соотвествия. Следующая мера наказания - увольнение.

«Мы видели, что динамика роста есть, я думаю, что население тоже с пониманием отнесется к нашему решению, тем более, что сейчас идет отчет акимов городов, районов, ему встречаться с населением, пусть люди сами дадут правовую оченку его действиям. А решение уже будет принимать аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев», - добавил Алибек Баймагамбетов.

Между тем, присутсвующие подняли еще один вопрос – участие в торжестве других чиновников, являющихся депутатами. Алибек Баймагамбетов отметил, что даже слышал, что ресторан, в котором происходило все действо, также принадлежит депутату. Он пообещал съездить в район и разобраться в ситуации на месте.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив