Акима района им. Г. Мусрепова назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Северо-Казахстанской области район им. Г. Мусрепова возглавил Серик Мухамедиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С. Мухамедиеву 56 лет. Он родился в селе Бигач Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области. Образование высшее, окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «инженер».

Трудовую деятельность начал начальником отдела эксплуатации Автоколонны 2562 в городе Алматы в 1989-м году.

Работал в сфере коммерции и бизнеса экономистом, заместителем по коммерции, начальником торгово-коммерческого отдела, директором ТОО «АВТО-холдинг компаниясы», директором ТОО «Эй Джи трейд», финансовым директором ТОО «Компания Достар плюс», финансовым директором ТОО «Дега плюс».

На государственной службе работает с июля 2010-го года. В разные периоды занимал должности главного специалиста отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальника отдела организации пассажирских перевозок, заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

До настоящего назначения с марта 2016-го года был руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства.