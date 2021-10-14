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    14:30, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Акима района им. Г. Мусрепова назначили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Северо-Казахстанской области район им. Г. Мусрепова возглавил Серик Мухамедиев. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С. Мухамедиеву 56 лет. Он родился в селе Бигач Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области. Образование высшее, окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «инженер».

    Трудовую деятельность начал начальником отдела эксплуатации Автоколонны 2562 в городе Алматы в 1989-м году.

    Работал в сфере коммерции и бизнеса экономистом, заместителем по коммерции, начальником торгово-коммерческого отдела, директором ТОО «АВТО-холдинг компаниясы», директором ТОО «Эй Джи трейд», финансовым директором ТОО «Компания Достар плюс», финансовым директором ТОО «Дега плюс».

    На государственной службе работает с июля 2010-го года. В разные периоды занимал должности главного специалиста отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальника отдела организации пассажирских перевозок, заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    До настоящего назначения с марта 2016-го года был руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Назначения Акимат
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