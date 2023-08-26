Акима Павлодара Ержана Иманзаипова освободили от должности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Асаин Байханов освободил от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова из-за ненадлежащей работы по профилактике коррупции среди подчиненных, передает МИА «Казинформ».

«Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с активом Павлодара, по итогам которой озвучил решение об освобождении от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара», - сказано в сообщении пресс-службы акима Павлодарской области.

Аппарату акима области поручено внести соответствующее представление в Администрацию Президента.

Напомним, Ержана Иманзаипова назначили акимом Павлодара в конце прошлого года.

Ержан Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «промышленная теплоэнергетика»; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «финансы».

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.

С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2011 год - ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 год - заместитель директора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима города Павлодара.

С 2016 по 2017 год - заместитель акима города Экибастуза.

С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2019 по 2020 год – аким города Экибастуза.