РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:21, 26 Август 2023 | GMT +6

    Акима Павлодара Ержана Иманзаипова освободили от должности

    None
    Photo: gov.kz
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Асаин Байханов освободил от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова из-за ненадлежащей работы по профилактике коррупции среди подчиненных, передает МИА «Казинформ».

    «Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с активом Павлодара, по итогам которой озвучил решение об освобождении от занимаемой должности акима Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара», - сказано в сообщении пресс-службы акима Павлодарской области.

    Аппарату акима области поручено внести соответствующее представление в Администрацию Президента.

    Напомним, Ержана Иманзаипова назначили акимом Павлодара в конце прошлого года.

    Ержан Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования. В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «промышленная теплоэнергетика»; в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «финансы».

    Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.

    С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК.

    С 2007 по 2011 год - ведущий специалист, эксперт Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

    С 2011 по 2013 год - заместитель директора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

    С 2013 по 2014 год - руководитель управления, заместитель директора департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

    С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима города Павлодара.

    С 2016 по 2017 год - заместитель акима города Экибастуза.

    С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

    С 2019 по 2020 год – аким города Экибастуза.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Назначения Павлодарская область Отставки Павлодар
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!