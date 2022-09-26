Акима одного из районов назначили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимом Тайыншинского района Северо-Казахстанской области назначили Берика Альжанова. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

46-летний Б.Альжанов – уроженец Северо-Казахстанской области. Имеет два высших образования по специальностям «ветеринарный врач» и «экономика и финансы».

Трудовую деятельность начал в селе Чириковке Есильского района учителем физики.

В разные годы занимал должности от ведущего специалиста до руководителя структурного подразделения Есильского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства РК. Был начальником отдела сельского хозяйства района, руководителем отдела ветеринарии в областном управлении сельского хозяйства, заместителем и руководителем управления ветеринарии. В последней должности проработал три года.

Бывший аким Тайыншинского района Руслан Анбаев с августа руководит городом Петропавловском.



