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    12:32, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Акима одного из районов назначили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Акимом Тайыншинского района Северо-Казахстанской области назначили Берика Альжанова. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    46-летний Б.Альжанов – уроженец Северо-Казахстанской области. Имеет два высших образования по специальностям «ветеринарный врач» и «экономика и финансы».

    Трудовую деятельность начал в селе Чириковке Есильского района учителем физики.

    В разные годы занимал должности от ведущего специалиста до руководителя структурного подразделения Есильского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства РК. Был начальником отдела сельского хозяйства района, руководителем отдела ветеринарии в областном управлении сельского хозяйства, заместителем и руководителем управления ветеринарии. В последней должности проработал три года.

    Бывший аким Тайыншинского района Руслан Анбаев с августа руководит городом Петропавловском.



    Теги:
    Акимат Назначения Северо-Казахстанская область
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