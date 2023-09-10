Акима наказали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мунайлинского района Мангистауской области привлечен к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Специализированным межрайонным административным судом Мангистауской области при рассмотрении административного дела было вынесено частное определение в связи с допущенными нарушениями со стороны местного акимата района, которое было направлено акиму Мунайлинского района Мангистауской области для принятия соответствующих мер. Согласно статье 270 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан, лицо, которому направлено частное определение, обязано в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах. Несообщение о принятых мерах влечет административную ответственность лиц, которым адресовано частное определение. Однако в установленные законом сроки акимом не были приняты соответствующие меры, в связи с чем судебным приставом был составлен административный протокол и направлен Мунайлинский районный суд для рассмотрения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Постановлением суда аким Мунайлинского района был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 664 КоАП Республики Казахстан (Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя) и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере восьми месячных расчетных показателей.

Постановление суда в законную силу не вступило.