РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Акима наказали в Мангистауской области

    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мунайлинского района Мангистауской области привлечен к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    «Специализированным межрайонным административным судом Мангистауской области при рассмотрении административного дела было вынесено частное определение в связи с допущенными нарушениями со стороны местного акимата района, которое было направлено акиму Мунайлинского района Мангистауской области для принятия соответствующих мер. Согласно статье 270 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан, лицо, которому направлено частное определение, обязано в месячный срок сообщить суду о принятых ими мерах. Несообщение о принятых мерах влечет административную ответственность лиц, которым адресовано частное определение. Однако в установленные законом сроки акимом не были приняты соответствующие меры, в связи с чем судебным приставом был составлен административный протокол и направлен Мунайлинский районный суд для рассмотрения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Постановлением суда аким Мунайлинского района был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 664 КоАП Республики Казахстан (Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя) и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере восьми месячных расчетных показателей.

    Постановление суда в законную силу не вступило.


    Теги:
    Суды Акимат Мангистауская область для mail.ru Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!