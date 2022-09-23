Акима Бухар-Жырауского района назначили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области назначили нового акима. На эту должность утвердили Нуркена Кобжанова, который до этого возглавлял Осакаровский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области продолжаются кадровые перестановки. По согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами районного маслихата акимом Бухар-Жырауского района назначен Нуркен Сайфиддинович Кобжанов. До этого он возглавлял Осакаровский район.

Глава Карагандинской области Женис Касымбек принял участие во внеочередной сессии районного маслихата и представил кандидатуру на пост акима района.

Депутаты ее поддержали единогласно.

Бывший аким Бухар-Жырауского района Сержан Аймаков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Женис Касымбек поставил задачи, которые необходимо решать в приоритетном порядке.

«До отопительного сезона осталось немного времени, важно обеспечить его качественное прохождение. Держите на особом контроле вопрос с теплоснабжением. Требует внимания начатый в прошлом году проект по строительству водопровода в поселке Кушокы. Актуальная проблема – нехватка пастбищных и сенокосных угодий. Жители района не раз поднимали этот вопрос. Необходимо в соответствии с законодательством проводить работу по изъятию неиспользуемых земельных участков», – сказал аким области.

Нуркен Кобжанов на государственной службе около 15 лет. Прежде трудился в сфере сельского хозяйства.

С 2007 по 2013 год работал заместителем акима Осакаровского района. Затем был акимом Бухар-Жырауского района. С июня 2017 года до настоящего времени занимал пост акима Осакаровского района.