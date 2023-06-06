Аким ЗКО выразил соболезнование семьям погибших в ДТП учителей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев выразил соболезнования семьям четырех учителей, погибших от последствий дорожно-транспортного происшествия на территории Кобдинского района Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким подчеркнул, что это трагическое происшествие стало тяжким потрясением для общественности ЗКО, нанесло сильный удар по сфере образования.

«1 июня на автотрассе между Уральском и Актобе произошла страшная авария. К сожалению, мы потеряли четырех учителей. Это невосполнимая утрата. Выражаю соболезнования семьям, родителям и родственникам безвременно ушедших педагогов: дефектолога средней школы №47 города Уральска Гульжайнат Нурхаткызы Кажыгалиевай; логопеда, учителя рисования и черчения средней школы имени К.Мендалиева Казталовского района Айгерим Аскаркызы Гумаровой; сурдопедагога кабинета психолого-педагогической коррекции города Уральска Айсулу Тлектескызы Тлектесовой и специалиста-дефектолога средней школы села Новенькое Байтерекского района Аксамал Бейимбетокызы Адиевой», – сказал Н. Торегалиев.