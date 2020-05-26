Аким ЗКО проверил качество дорог в Бурлинском районе

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Во время рабочей поездки в Бурлинский район аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев ознакомился с ремонтом дорог в городе Аксае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках программы «Дорожная карта занятости-2025» в районном центре ведется капитальный ремонт дорог в микрорайоне Строительный-4 в с.Кызылтал Бурлинского района и 14 улиц в южной части г.Аксая. Протяженность дорог составляет 5,6 км и 9,3 км, стоимость первого проекта – 464 млн тенге, второго – 1 млрд 200 млн тенге.

«Дороги мы начали строить в прошлом году. Объект переходящий. В этом году погодные условия позволили начать ремонтные работы раньше срока. У нас нехватка рабочей силы, поэтому сейчас организуем необходимые условия для привлечения к ремонту дорог студенческой молодежи. Проживание и питание за счет компании, есть хорошая возможность заработать для молодых людей», – отметил директор строительной компании «Аксайбизнесстрой» Анвар Агаев.

Аким области дал поручение организовать на остановочных площадках павильоны для развития малого и среднего бизнеса, а также привлечь к работам студентов строительных отрядов на время каникул.

В строительных работах по ремонту автодорог используются материалы со 100% казахстанским содержанием, задействованы около 100 работников, в том числе через районный центр занятости.