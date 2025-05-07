Аким ЗКО поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

— Мир и стабильность на священной земле, завещанной нашими предками, а также укрепление нашей Независимости — священный долг каждого гражданина. Как отметил Президент нашей страны, Верховный Главнокомандующий ВооружЕнными Силами РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, «армия — нерушимая опора нашего государства, гарантия Независимости. Защищать Родину — священный долг и высокая честь». Эти слова глубоко отражают важность дела защиты страны, — сказал глава региона.

Фото: акимат ЗКО

В своем поздравлении аким также обратил внимание на особое уважение, которое Глава государства оказывает защитникам Отечества и военнослужащим:

— 14 апреля текущего года Президент страны встретился с военнослужащими, участвующими в международных миротворческих миссиях, и высоко оценил их труд. С 2014 года около 700 казахстанских миротворцев принимали участие в различных международных операциях под эгидой ООН, тем самым повышая авторитет нашей страны. Накануне, на торжественном мероприятии в Акорде, приуроченном ко Дню защитника Отечества, были вручены государственные награды. Это яркое проявление признательности и высокой оценки со стороны государства, — отметил Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Фото: акимат ЗКО

На торжественном мероприятии, прошедшем в Доме искусства «Атамекен» в городе Уральск, аким области также выразил благодарность и вручил благодарственные письма гражданам, отличившимся на службе и добившимся значительных успехов.

Фото: акимат ЗКО

Фото: акимат ЗКО

Завершилось мероприятие ярким концертом, наполненным патриотическим духом.