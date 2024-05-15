Аким ЗКО Нариман Турегалиев поздравил с Днем семьи

В честь Международного дня семьи 15 мая аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с победителями предметных олимпиад, спортивных соревнований международного и республиканского уровней и их родителями. Об этом передает агентство Kaznform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Глава региона поблагодарил семьи, которые воспитывают образованное, творческое поколение, и вносят свой вклад в общество. Он поздравил собравшихся с Днем семьи и выразил благодарность за достойное воспитание подрастающего поколения.

- В своих выступлениях Глава государства отмечает, что укрепление института семьи является основой развития общества. В регионах ведется соответствующая работа по поддержке института семьи. Сегодня мы встречаемся с рядом семей, которые воспитывают талантливое, образованное, энергичное поколение. Поздравляю всех с Днем семьи. Я уверен, что ваши сыновья и дочери оправдают ваши ожидания и будут способствовать процветанию нашей независимой страны, превознесут честь всего Приуралья,- сказал Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

В ходе мероприятия члены семей также выразили благодарность учителям, которые привели детей к успеху.

В целом, на сегодня в Западно-Казахстанской области 13 586 многодетных матерей, среди которых 6 558 являются обладателями подвесок «Алтын алқа», «Күміс алқа» и «Батыр ана». В области действуют 5 «Семейных центров». В этом году планируется открыть такие центры еще в 3 районах.