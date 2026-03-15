Аким ЗКО Нариман Турегалиев проголосовал на референдуме по новой Конституции РК

Глава региона проголосовал на участке референдума № 521, который расположен в Уральском колледже информационных технологий.

— Сегодня мы все принимаем решение, которое напрямую влияет на судьбу нашей страны. В такой исторический день важен голос каждого казахстанца. Граждане могут прийти на участки референдума и принять участие в управлении страной. Нужно сделать свой выбор. Сейчас общество открыто к реформам, гражданская активность на высоком уровне, — заявил глава региона.

Нариман Торегалиевич также отметил, что общественность Западно-Казахстанской области предварительно ознакомилась со всей информацией, касающейся повестки референдума, в области проводился комплекс мероприятий по обсуждению проекта новой Конституции.

— Уверен, что каждый западноказахстанец, неравнодушный к жизни страны, судьбе нашего поколения, примет сегодня участие в голосовании, — добавил аким Западно-Казахстанской области.

Напомним, что в Западно-Казахстанской области в голосовании могут принять участие 446 391 человек. На территории региона открыты 489 участков референдума, из них 136 расположены в областном центре городе Уральск.

В первые часы в Западно-Казахстанской области наблюдается хорошая явка, особенно активность проявляют жители сельской местности. По словам членов территориальной комиссии, основной наплыв будет ожидаться днем. Отдать свой голос «за» или «против» новой Конституции можно будет до 20:00. В это время все участки официально закроются и начнётся подсчёт голосов.

Стоит отметить, что за чистотой голосования следят независимые наблюдатели. В Западно-Казахстанской области аккредитованы 23 организации для наблюдения. Их представители проведут на участках весь день, а также будут присутствовать при подсчете бюллетеней.