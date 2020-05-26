Аким ЗКО и руководство компании КПО б.в. обсудили меры, вводимые на Карачаганаке

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Во время рабочей поездки в Бурлинский район аким ЗКО встретился с руководством компании КПО б.в., чтобы обсудить комплекс ограничительных мер, вводимых на Карачаганакском месторождении в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в нефтедобывающей компании зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. По информации руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Мухамгали Арыспаева, в регионе на данный момент идет рост заболеваемости COVID-19, регистрируются новые внутренние очаги заболеваемости за счет контактных больных. В Бурлинском районе зарегистрированы 7 случаев инфекции. 22 мая зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции среди сотрудников КПО б.в. Работник был незамедлительно отправлен в карантинный стационар. Анализы подтвердили коронавирус, сейчас он получает лечение в инфекционной больнице. 37 контактных лиц были проверены, результаты – отрицательные, теперь они находятся на домашнем карантине в течение 14 дней.

Директор КПО б.в. Эдвин Блом подчеркнул, что компания намерена неукоснительно соблюдать все требования местных исполнительных органов по противодействию коронавирусной инфекции и приложить максимальные усилия для недопущения ее проникновения и распространения на территории производственной деятельности.

«95% от общего числа сотрудников компании – жители ЗКО. Каждого работника мы проверяем перед выходом на работу, измеряем температуру, смотрим на общее самочувствие. В ближайшее время хотим запустить лабораторию на территории г.Аксая. Это позволит оперативно осуществлять проверку работников на коронавирус», – сказал заместитель директора компании КПО б.в. Габриеле Джиона.

Всего в КПО б.в. трудятся свыше 4,5 тысяч человек, из которых 70% проживают в вахтовом городке. В связи с этим, было принято постановление главного санитарного врача ЗКО объявить на месторождении карантин до 5 июня и принять жесткие меры по недопущению развития коронавирусной инфекции. Все работники перед допуском на работу в обязательном порядке должны пройти полное тестирование на коронавирус.

«Ситуация сейчас в регионе нестабильная. Во избежание такие инцидентов, как с работниками ТШО, отказывающихся от лечения, которые не соблюдали требования врачей инфекционной больницы, необходимо руководству компании КПО б.в. провести разъяснительную работу среди своих работников и подрядных организаций по неукоснительному соблюдению всех процедур карантинных мер. Вы знаете, какие последствия распространения коронавируса были за рубежом, в той же Италии, а среди сотрудников компании есть итальянцы и другие иностранцы, поэтому необходимо ввести жесткие меры по недопущению развития коронавирусной инфекции на месторождении, закупить необходимое количество тестов на коронавирус и проводить тщательное обследование каждого работника», – отметил аким области.

Как сказал Г.Искалиев, закрытие месторождения может дорого обойтись для региона, и не лучшим образом сказаться на социальном самочувствии населения области. Необходимо рассмотреть и перенять опыт других мировых компаний по борьбе с коронавирусной инфекцией. В дальнейшей деятельности компании необходимо делать акцент на местных кадрах, с постепенным снижением использования рабочей силы с других регионов страны.