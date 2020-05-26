Аким ЗКО: Для ослабления карантина нужно только одно – соблюдать требования безопасности

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев обратился к жителям области с призывом строго соблюдать режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава региона, в период ЧП в области была проведена большая работа по нераспространению коронавируса. После его отмены, несмотря на карантин и угрозу дальнейшего распространения COVID-19, многие жители начали пренебрегать простыми требованиями собственной безопасности. Это сразу же спровоцировало резкий рост новых случаев заражения. В результате в период с 11 по 25 мая в области заболеваемость COVID-19 среди населения выросла на 70%. На 26 мая в регионе зафиксировано 467 случаев.

«Если раньше прирост количества заболевших наблюдался за счет приезжих из России и Атырауской области, то сегодня рост идет внутри региона, в том числе в 8 районах области. В Уральске и районах области не соблюдаются требования карантинного режима: в первую очередь, относительно ношения масок и сохранения социальной дистанции. И в районах, и в городе есть факты проведения различных массовых мероприятий. Также рост числа заболевших связан с увеличением количества тестирования среди населения. В среднем в день тест проходят 600-700 человек, среди которых также обнаруживаются зараженные инфекцией. Это говорит о том, что фактов заражения гораздо больше. Болезнь у людей проходит бессимптомно. Опасность бессимптомности заключается в том, что зараженный человек является источником инфекции, но сам может не знать об этом, заражая других. При этом бессимптомное заболевание переходит из легкой формы в среднюю», – отметил в своем выступлении на телевидении Гали Искалиев, обращаясь к западноказахстанцам.

Как сказал аким области, ранее было мнение, что только пожилые люди подвержены опасности заражения. Но это не так. На сегодня из 467 зарегистрированных случаев COVID-19 большинство людей до 50 лет, в том числе 21 ребенок. Опасность данного вируса также в его быстром действии. К примеру, сотрудник Тенгиза в течение всего двух дней попал в реанимацию, и врачам инфекционной больницы с трудом удалось спасти ему жизнь.

«В случае обнаружения симптомов коронавирусной инфекции необходимо сразу же обратиться в скорую помощь. Не занимайтесь самолечением. Из-за роста количества выявленных случаев заражения вирусом мы не можем открыть сотни предприятий бизнеса, детских садов, школ. Несут убытки тысячи наших граждан, у которых есть семьи, непогашенные кредиты, непроданный товар. Чтобы принять решение об ослаблении режима карантина, нужно только одно – соблюдать требования безопасности. Это несложно. Не надо посещать места, где много людей. Маски и антисептики в достаточном количестве есть в продаже. Как аким области и руководитель оперативного штаба хочу сообщить, что если в регионе не будут должным образом соблюдаться карантинные требования, мы будем вынуждены ужесточить режим. Поэтому еще раз настоятельно призываю всех жителей области соблюдать все требования режима карантина», – подчеркнул глава региона.

Автор: Аида Галиева