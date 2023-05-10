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Аким Жанаозена предложил альтернативу по трудоустройству участникам акции протеста

Автор:  
Серик Сабеков
10 Мая 2023, 22:53
Аким Жанаозена предложил альтернативу по трудоустройству участникам акции протеста Фото: facebook.com/Айбек Қосуақов

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Аким города Жанаозен Айбек Косуаков предложил безработным, организовавшим акцию протеста перед акиматом, трудоустройство по программе «Жұмыс жасаймын». Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие земляки! Сегодня группа безработных граждан организовала акцию протеста перед акиматом города и заявила, что объявит голодовку до трудоустройства в нефтегазовую отрасль. Как я уже говорил ранее, трудоустроить всех одновременно в нефтегазовую отрасль невозможно. Необходимо воспользоваться всеми возможными вариантами трудоустройства, предлагаемыми государством. Но, к сожалению, некоторые из наших граждан не хотят это слышать и не хотят воспользоваться предоставленными государством возможностями», - написал Айбек Косуаков.

Аким подчеркнул, что нельзя нарушать очередь по трудоустройству.

«Мы не можем в ущерб людям, спокойно ожидающим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего порядка, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо», - заявил Айбек Косуаков.

Он отметил, что власти города предлагают безработным альтернативные варианты по трудоустройству.

«Мы предлагаем другую альтернативу по трудоустройству. Вы можете устроиться на работу по цепочке вакансий с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге в рамках проекта «Жұмыс жасаймын». Для большинства из них необязательно иметь высшее образование. И это никак не мешает ждать своей очереди по трудоустройству в нефтегазовом секторе. Я думаю, что это предложение лучше, чем быть безработным», - пояснил Айбек Косуаков.

Вместе с тем, глава города отметил, что обеспечение занятости населения является актуальным вопросом. Однако есть ряд других не менее важных вопросов, требующих своего решения.

«Нам часто приходится тратить с коллегами все свое время на митинги и забастовки, а не на системное решение насущных проблем нашего города. Уважаемые земляки! Дайте нам возможность работать! Наши двери всегда открыты для вас. Многие общественные активисты принимают участие в работе различных комиссий по различным вопросам. Ваша помощь всегда необходима. Уверен, что, вкладывая общие усилия в наши общие интересы, мы улучшим жизнь нашего города и его граждан», - добавил аким.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что 17 задержанных за нарушение общественного порядка перед акиматом Жанаозена отпущены.


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