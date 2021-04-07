Аким Жамбылской области встретился с израильскими инвесторами

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встреча с инвесторами из Израиля состоялась в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, израильские инвесторы представляют транснациональную корпорацию LR GROUP, которая предлагает интегрированные творческие решения, реализует совместные проекты для развития сельских районов. На встрече также присутствовали заместители акима области и руководители заинтересованных управлений.

Открывая встречу, глава региона Бердибек Сапарбаев вкратце ознакомил гостей с потенциалом Жамбылской области, отметив, что именно сельское хозяйство способно стать драйвером местной экономики.

Одними из главных проблем региона он назвал зависимость в поливной воде от кыргызских соседей и неразвитость переработки сельхозпродукции. Именно в этих аспектах местная власть ждет сотрудничества от израильских специалистов. Со своей стороны, область окажет содействие в выделении земли и строительстве инфраструктуры. А СПК «Тараз» может принять долевое участие в проектах.

Бердибек Сапарбаев также поделился планами по развитию пчеловодства, есть задумки провести в мае форум производителей меда. Данные слова встретили понимание и поддержку со стороны Сергея Терещенко, главы национального союза пчеловодов «Бал-Ара». Бывший первый премьер-министр РК также озвучил идею создания регионального фонда с капитализацией не менее одного миллиарда долларов для реализации перспективных проектов.

Представитель компании LR GROUP Михаил Рое рассказал о масштабах деятельности компании, на которую трудятся более трех тысяч человек по всему миру. Он отметил, что сельское хозяйство Казахстана имеет прекрасные перспективы роста, способно далеко шагнуть вперед при поддержке израильских технологий. Как известно, израильтяне смогли развить аграрный сектор даже на пустынных землях. Поэтому главное, что они могут предложить, помимо современных технологий, это качественный менеджмент и обучение местных кадров. Что касается сбережения воды, по всему Израилю разбросаны компактные накопители влаги для нужд небольших хозяйств, которые прекрасно справляются со своей ролью.

Как отметил Марк Велтман, в настоящее время компанией LR GROUP реализованы проекты на сумму 2,5 миллиарда долларов, еще на 1,6 миллиарда долларов в стадии завершения. Запущены предприятия и в СНГ, в том числе в России, Беларуси, Узбекистане. Причем компания не только предлагает технологические решения, но и готова выступить в качестве со-инвестора. К примеру, на таких условиях организован молочный кластер в Сербии и России. В основном израильтяне предпочитают работать на паритетных началах 50/50, но готовы рассмотреть и другие предложения.

«Мы были в шоке от того, какие объемы воды расходуются на полив сельскохозяйственных культур, особенно риса. Вам жизненно важно научиться эффективно использовать влагу», - отметил Марк Велтман.

Израильтяне также предлагают использовать семейные системы орошения стоимостью от 400 долларов, которые были бы незаменимы для участников пилотного проекта повышения доходов сельчан.

Кроме того, в Жамбылской области есть потребность в размещении небольших солнечных установок для отдаленных аулов, что предпочтительнее, чем протягивать многокилометровые электрические линии. Отвечающий за направление альтернативной энергетики компании Йотам Рац предложил несколько решений, которые можно будет с успехом использовать в местных условиях.

Сергей Терещенко предложил построить фабрику по заморозке овощей, в том числе лука, которым так богат жамбылский регион.

Завершая встречу, Бердибек Сапарбаев поручил своему заместителю Берику Нигмашеву в десятидневный срок изучить предложения инвесторов, после чего можно будет предметно поговорить по каждому направлению.