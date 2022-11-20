Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Аким Жамбылской области  проголосовал на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 13:19
Аким Жамбылской области  проголосовал на выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 13:19

Аким Жамбылской области  проголосовал на выборах Президента РК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов проголосовал на выборах Президента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Глава региона отдал свой голос на избирательном участке №50, находящемся в школе-гимназии №53 города Тараза. На этом участке зарегистрировано 2 839 избирателей.

«Выборы Президента – важное событие в жизни нашей страны. И очень важно, чтобы каждый гражданин Республики Казахстан осуществил свое конституционное право участия в выборном процессе», - отметил глава регионов.

По данным областной избирательной комиссии по Жамбылской области, в регионе в 7:00 приступили к голосованию на 493 участке.

В Жамбылской области участвуют в выборах 716 610 избирателей. Население региона – 1,2 млн жителей.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10 033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.


Новости по теме
Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
Читайте также
Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на выборах
Молодожены из Жетысу сделали свой выбор
На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента
Военнослужащие РгК «Юг» активно участвуют в выборах Президента страны
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору