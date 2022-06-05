Аким Жамбылской области проголосовал на референдуме

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов проголосовал на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, в Жамбылской области в 7 часов утра открылись 492 избирательных участка. В городе Таразе работают125 избирательных участков, зарегистрирован 249 101 избиратель.

Глава региона Нуржан Нуржигитов вместе с семьей принял участие в голосовании на республиканском референдуме на избирательном участке №50, расположенном в средней школе №53 города Тараза.

«К референдуму по внесению изменений и дополнений в Основной закон Жамбылская область полностью готова. В этот день все предприятия работают в обычном режиме, ничто не должно мешать ходу голосования», - сказал аким области.

По данным, представленным в Центральную комиссию референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12 часов в Казахстане проголосовали 5 122 577 человек. Что касается Жамбылской области, то здесь проголосовали 55,15% жителей региона, и это один из самых высоких показателей по стране.