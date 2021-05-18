Аким Зерендинского района встретился с талантливой молодежью

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан в Зерендинском районе прошла встреча акима района с молодежью на тему «Тәуелсіздік бәрінен қымбат», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Зерендинского района.

По сложившейся доброй традиции аким района Асен Жаксылыков встретился с деловой и талантливой молодежью, прославляющей регион на республиканском и международном уровне, с ровесниками Независимости.

«В районе свыше 7 тысяч молодых людей. Есть представители молодежи в самых различных сферах. Это молодые предприниматели, активисты, волонтеры. В текущем году в депутатском корпусе района представлены двое молодых инициативных жителей района. Это преподаватель Высшего политехнического колледжа Азамат Жанабаев и мастер спорта по баскетболу, серебряный призер Чемпионата Казахстана среди женщин по баскетболу Светлана Прокопьева. В целом, район славится своими спортсменами. Спортивная гордость района мастер спорта, чемпионка Казахстана, член сборной Казахстана по лыжной гонкам, участница чемпионата и кубка мира Эльмира Мутагарова. Юрий Чеховской - участник чемпионатов и кубков Республики Казахстан, чемпионата России и международных соревнований по спортивному ориентированию, КМС по лыжным гонкам, КМС по зимнему многоборью, КМС по спортивному ориентированию, бронзовый призер международных соревнований по экстремальной атлетике. Молодой человек пробует себя и на поприще государственной службы – он главный специалист аппарата акима Байтерекского сельского округа», - поделилась пресс-секретарь акима района Анара Султан.

Много вопросов прозвучало из уст спортивной молодежи по развитию соответствующего потенциала района, ведь климат и рельеф подходят для занятий зимними видами спорта, спортивным ориентированием, триатлоном. К тому же, интерес к спорту у населения высокий. В этой сфере активно занято практически 40 процентов населения района.

На встречу также были приглашены молодые люди, активно занимающиеся поиском работы, и специалисты, прибывшие для работы в сельские населенные пункты по программе «С дипломом - в село». Программа в районе активно реализуется на протяжении 10 лет. За это время сюда прибыло около 500 молодых специалистов. В этом году в рамках программы «С дипломом в село» молодым специалистам в Зерендинском районе будет выдано 115 подъемных пособий и 48 бюджетных кредитов.

В завершение некоторым участникам встречи были вручены благодарственные письма и часы с логотипом 30-летия Независимости.

«Молодежь нашей страны получила уникальный шанс для развития своих инициатив в Год молодежи, еще одна возможность для воплощения самых смелых и грандиозных замыслов была предоставлена в Год волонтера. Этот год - Год 30-летия нашей Независимости. Это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение свободы, о которой мечтали многие поколения наших предков. И сегодня вы имеете реальную возможность поступать и продвигаться на государственной службе, открыть и вести свое дело, успешно заниматься самообразованием, наукой, спортом и творчеством. Молодежь – это настоящее нашей независимой страны и вы же – залог ее прекрасного будущего!» - отметил в своем выступлении А. Жаксылыков.

Встреча завершилась акцией по озеленению «Жасыл әлем». Территорию возле многоквартирного дома по ул. Тәуелсіздік поселка Зеренды украсили сосны, посаженные участниками встречи.



