Аким заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прямом эфире в программе Akimat LIVE глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев отметил снижение заболеваемости коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в последние месяцы отмечается снижение регистрируемых случаев коронавирусной инфекции.

«На сегодня зарегистрировано 525 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны 320 человек, поступило 250. Мы выписываем больше пациентов, чем госпитализируем. Этому способствует вакцинация. В итоге в инфекционных стационарах находятся 2 837 человек, в том числе 100 детей. На дому под наблюдением мобильных бригад и телемедицинского центра находятся 3 209 пациентов, из которых 380 бессимптомных, 2 829 с легкой и средней степенью тяжести», - сказал аким города.

Бакытжан Сагинтаев отметил, что снижению заболеваемости коронавирусом способствует массовая вакцинация.

«За минувшие сутки в Алматы провакцинировано 3197 человек. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 277 144 человек. Двумя компонентами провакцинированы 15 982 человека. Замедлилось увеличение доли симптомных больных: если в январе-марте она составляла 70-78%, то в апреле - 86%, за первые 10 дней мая - 98%, за 15 дней мая - 88%. Если мы будем и дальше идти в таком темпе, эпидемиологическая ситуация измениться в лучшую сторону»,- сказал аким.

Глава мегаполиса также призвал горожан получить вакцину от коронавируса.

«Провакцинировавшись, мы потихоньку будем возвращаться к нормальной жизни. Нам необходимо прислушаться к советам врачей и не пренебрегать карантинными мерами. В противном случае ситуация ухудшится», - добавил Бакытжан Сагинтаев.