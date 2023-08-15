Аким запретил жителям Атырау кормить голубей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырау Шакир Кейкин призвал местных жителей не кормить птиц возле памятника Каныша Сатпаева, передает МИА «Казинформ».

Градоначальник обратил внимание на антисанитарию возле памятника из-за большого скопления птиц.

«Это неприемлемо, когда на голову памятника нашей национальной гордости, первого академика страны Каныша Сатпаева садятся голуби. Несмотря на то, что работники «Спецавтобазы» постоянно проводят здесь свои работы, к прежнему состоянию памятник возвращается быстро. А все потому, что голуби слетаются сюда для корма. Не будет лишним сказать, что из-за большого количества птиц здесь полная антисанитария. Поэтому я призываю горожан не кормить голубей. Теперь к гражданам, оставляющим на улице хлебные крошки для голубей, будут применены меры за нарушение благоустройства города», - написал Шакир Кейкин в Facebook.