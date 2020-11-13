Аким Западно-Казахстанской области рассказал о готовности к коронавирусу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области функционирует восемь лабораторий мощностью 2750 исследований на коронавирус в сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в области зарегистрировано 7 382 случаев COVID-19, выздоровело 94% 6937 человек, умерло 128 человек. Мы увеличили количество лабораторий. Сейчас функционирует восемь лабораторий мощностью до 2750 исследований в сутки», - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

По его словам, в сутки проводится от 1200 до 1600 исследований. В области функционирует семь инфекционных стационаров, загруженность инфекционных коек составляет 33,2%.

Также сформирован резерв коек в количестве 2028 коек, 1253 инфекционных, 775 карантинных. Завершается строительство быстровозводимой модульной инфекционной больницы на 200 коек, работы выполнены на 95%.

Как отметил аким, медорганизации области оснащены необходимым количеством медоборудования.

«Дефицита медицинских работников на сегодня нет. Увеличено количество бригад скорой помощи до 83 транспортных средств, при поликлиниках созданы 123 мобильные бригады. Дополнительно закуплено 37 единиц санитарного автотранспорта и девять передвижных медицинских комплексов для районов области», - подчеркнул Гали Искалиев.

В аптечной сети и медорганизациях области имеется двухмесячный неснижаемый запас лекарственных средств. Создан стабилизационный фонд по 25 наименованиям лекарств.