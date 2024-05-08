Аким Восточно-Казахстанской области поздравил ветеранов ВОВ

Сегодня в военно-патриотическом комплексе Левобережного парка Усть-Каменогорска аким ВКО Ермек Кошербаев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Ветераны Восточного Казахстана вышли с инициативой провести встречу в музее в канун Дня Великой победы. Идею поддержало руководство области. Принять участие в мероприятии смогли ветераны ВОВ Курмат Рахимович Рахимов, Анастасия Павловна Светочева, Павел Еремеевич Стрехо, Александра Тихоновна Саратовцева и труженик тыла Масара Нургазыевна Нургазина. Ветеранов встречал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-служба акима ВКО

За чашкой чая и традиционной «солдатской кашей» под фронтовую музыку они рассказывали о том, какой ценой им досталась победа. В ходе беседы произошло невероятное открытие. Спустя 79 лет со Дня Победы выяснилось, что Курмат Рахимов и Павел Стрехо участвовали в освобождении Кенигсберга в 1945 году. Аксакалы вспомнили, как на фронте встречали тот самый май.

Фото: пресс-служба акима ВКО

— Мы в неоплатном долгу перед ветеранами. Сегодня их осталось совсем мало и наша задача — дать им максимум внимания и заботы. В следующем году будет праздноваться 80-летие победы. Нам необходимо установить памятник в новой части города, где будут отражены имена всех восточноказахстанцев, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны, — сказал аким ВКО Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Тех, кто не смог присутствовать на празднике поздравили на дому. Сегодня в Восточном Казахстане 14 ветеранов ВОВ, 81 труженик тыла, награжденный во время войны, и 4 940 человек имеют статус труженика тыла. Каждому ветерану ВОВ были начислены единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона тенге и по 100 тысяч тенге тружениам тыла.

Фото: пресс-служба акима ВКО

— К сожалению, во время войны с 1941 по 1945 год около 90 тысяч наших земляков ушли на фронт, только половина вернулась. Мы стараемся не оставить без внимания каждого, и не только в День Победы. Сегодня большое участие в этом принимает молодое поколение, волонтеры и активисты, — рассказал председатель Совета ветеранов ВКО Айтказы Шерубаев.

В завершение встречи глава региона Ермек Кошербаев выразил слова благодарности ветеранам и вручил поздравительные открытки от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, общественные медали «Почетный ветеран ВКО», а также памятные подарки.