Аким ВКО встретился с представителями совета ветеранов региона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев встретился с представителями совета ветеранов региона, передает МИА «Казинформ».

«Обсудили большое количество вопросов, затрагивающих все сферы жизни, и диалог был очень конструктивный. Людей волнует процесс подготовки к отопительному сезону, кроме того, ветераны интересовались строительством моста через Бухтарминское водохранилище и реконструкцией Риддер ТЭЦ. Поддержали инициативу акимата объявить 2024 год - годом дорог в ВКО. И мы, безусловно, постараемся решить все вопросы по дорожно-строительным работам с профильными министерствами», - написал аким в Facebook.

По его мнению, немаловажная проблема - это отсутствие дома ветеранов в областном центре. Сегодня только в Усть-Каменогорске ветеранская организация насчитывает 64 тысячи человек. Аким дал поручение проработать этот вопрос.

«Поколению мудрых наставников, наших учителей, безусловно, нужен такой дом. Кроме того, я поручил управлению здравоохранения проработать вопрос и открыть отделение для ветеранов, чтобы они своевременно получали медицинскую помощь. Я на регулярной основе буду встречаться с представителями старшего поколения, поскольку их голос и советы всегда важны. В них заключена мудрость поколений и ценный опыт», - резюмировал Ермек Кошербаев.