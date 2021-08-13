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Аким ВКО - рестораторам: Либо работаете честно и ответственно, либо не работаете!

13 Августа 2021 14:51
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Аким ВКО - рестораторам: Либо работаете честно и ответственно, либо не работаете!

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким региона провел онлайн-встречу с рестораторами области. В ходе встречи Даниал Ахметов напомнил, что ранее ресторанам ВКО было разрешено работать, но при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм и подключения к системе «Ashyq». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Такое решение было продиктовано стремлением поддержать бизнес в сложное время. Однако очень скоро предприниматели перестали проверять клиентов через приложение «Ashyq», начали закрывать глаза на «красный» статус, а некоторые даже подсказывали посетителям как можно обмануть систему.

«Так дальше не может продолжаться. Наш регион вошел в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом. При этом количество заразившихся быстро растет. Поэтому для предупреждения новых случаев массового заражения мы были вынуждены выставить посты возле ресторанов. И сегодня нам приходится поставить вопрос ребром: либо работаете честно и ответственно, либо не работаете вовсе!», - сказал глава области.

Руководитель области также добавил, что для продолжения работы все рестораны должны строго проверять посетителей через «Ashyq», а также обязаны организовать общественный контроль за проверкой эпидемиологического статуса клиентов. Кроме того, им необходимо добровольно взять на себя обязательство за двое суток предупреждать акиматы о проведении торжеств.

«Только так мы сможем точно знать о количестве контактировавших с заболевшим человеком. При первом же случае нарушения карантинных требований или массового заражения посетителей к ресторанам будут применяться самые строгие меры», - отметил Д. Ахметов.

По итогам совещания было принято решение подготовить меморандум, в котором свои подписи поставят все рестораторы, желающие продолжать работать и способные нести ответственность перед обществом.


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#Бизнес   #Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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