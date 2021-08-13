Аким ВКО - рестораторам: Либо работаете честно и ответственно, либо не работаете!
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким региона провел онлайн-встречу с рестораторами области. В ходе встречи Даниал Ахметов напомнил, что ранее ресторанам ВКО было разрешено работать, но при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм и подключения к системе «Ashyq». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Такое решение было продиктовано стремлением поддержать бизнес в сложное время. Однако очень скоро предприниматели перестали проверять клиентов через приложение «Ashyq», начали закрывать глаза на «красный» статус, а некоторые даже подсказывали посетителям как можно обмануть систему.
«Так дальше не может продолжаться. Наш регион вошел в «красную» зону по заболеваемости коронавирусом. При этом количество заразившихся быстро растет. Поэтому для предупреждения новых случаев массового заражения мы были вынуждены выставить посты возле ресторанов. И сегодня нам приходится поставить вопрос ребром: либо работаете честно и ответственно, либо не работаете вовсе!», - сказал глава области.
Руководитель области также добавил, что для продолжения работы все рестораны должны строго проверять посетителей через «Ashyq», а также обязаны организовать общественный контроль за проверкой эпидемиологического статуса клиентов. Кроме того, им необходимо добровольно взять на себя обязательство за двое суток предупреждать акиматы о проведении торжеств.
«Только так мы сможем точно знать о количестве контактировавших с заболевшим человеком. При первом же случае нарушения карантинных требований или массового заражения посетителей к ресторанам будут применяться самые строгие меры», - отметил Д. Ахметов.
По итогам совещания было принято решение подготовить меморандум, в котором свои подписи поставят все рестораторы, желающие продолжать работать и способные нести ответственность перед обществом.
- По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
- Около 20 фактов попыток проноса запрещенных предметов в колонии пресекли в ВКО
- На Тенгизе прививки от COVID-19 получили 92% работающих
- 470 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области
- 114 человек с «красным» статусом оштрафованы в Алматы
- Более 6 тысяч человек получили вакцину за день в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана