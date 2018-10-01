Аким ВКО: Работа по Посланию будет продолжена на новом уровне

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Работа по реализации Послания Главы государства будет продолжена на новом уровне, заявил аким ВКО Даниал Ахметов на областном активе, прошедшем с участием Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В своем докладе глава региона Даниал Ахметов представил детальный план по всем 6 направлениям Послания, с конкретными индикаторами и сроками исполнения.

Повышение минимальной заработной платы в 1,5 раза напрямую коснется 38 тысяч представителей бюджетной сферы области, в том числе учителей, врачей и соцработников. Большой упор делается на экспортоориентированную индустриализацию. Сейчас совместно с иностранными партнерами внедряется два крупных инвестиционных проекта по переработке и экспорту мясной продукции. А для того, чтобы в полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса, в текущем году в области разработана программа развития сельскохозяйственной отрасли на 2018-2022 годы.

В сфере образования за последние 3 года были реализованы уникальные областные проекты, в которые вложено почти 5 млрд. тенге. Это выполнение программы трехъязычного образования, оснащение школ современным оборудованием, внедрение систем и методик обучения по стандартам НИШ, выделение грантов на востребованные в области специальности. Эта работа будет продолжена.

В регионе предпринимаются серьезные шаги по обучению медицинских работников, оснащению клиник медицинским оборудованием по международным стандартам, цифровизации отрасли. Сегодня разрабатывается второй этап Комплексного плана развития здравоохранения на 2020 - 2022 годы. Он будет полностью синхронизирован с Посланием Президента и ориентирован на повышение качества медицинских услуг.

В плане повышения доступности жилья ведется реализация программы «7-20-25». По области на сегодня введены в эксплуатацию и готовы к реализации более 1,3 тыс. квартир, до конца года планируется ввод ещё 613 квартир. Согласно данным Национального банка по ВКО уже одобрено 125 заявок на сумму 1,2 млрд. тенге.

Продолжится работа по благоустройству дворов Усть-Каменогорска, Семея и 100 сельских округов. В 1,5 раза будет увеличено финансирование дорожно-ремонтных работ. До 2021 года будет проведен ремонт 81% дорог области.

В целом, как заверил Даниал Ахметов, для реализации всех позиций Послания в регионе имеются все необходимые ресурсы. Поэтому работа будет продолжена на новом уровне.

Бакытжан Сагинтаев отметил положительный опыт Восточного Казахстана в сфере образования и реализации проектов «Менің мектебім», трехъязычия, внедрения современных технологий в сферу здравоохранения, открытие уникального Центра роботизированной хирургии и трансплантологии, реализации договоров ГЧП и концессии.

В свою очередь, восточноказахстанские спикеры полностью поддержали все положения Послания, отметив его социальную направленность.



