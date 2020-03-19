Аким ВКО проверил процесс дезинфекции автобусов и трамваев в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомился с ходом санитарной обработки общественных мест и транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима главы области.

В ведомстве отметили, что центральный автовокзал областного центра выполняет рейсы только по городам и районам области. Из-за пандемии отток и приток пассажиров сократились в разы. На кассах ажиотажа нет, деньги за заранее купленные билеты возвращаются.

«На сегодня у нас проводится полная глубокая дезинфекция внутри здания, подвижного состава, прилегающей территории и сопутствующих объектов — туалетов, столовых и буфетов. Словом, всех помещений, где находятся люди. Врачи готовы принимать прибывших жителей с симптомами вируса. Все дезинфицирующие средства мы приобретаем у официальных поставщиков, которые имеют сертификаты качества и прошли аккредитацию», – рассказал директор ТОО «Усть-Каменогорский автовокзал» Алмаз Бейсенгазин.

Аким области, который возглавил региональный штаб оперативного реагирования, ежедневно проводит мониторинг ситуации и лично выезжает с проверкой на социально важные объекты. Все государственные и коммерческие объекты города проходят непрерывную санитарную обработку хлорсодержащими средствами.

«Проверил работу автобусного и трамвайного парка. Все идет в соответствии с поручениями. Запас дезинфицирующих средств у компаний есть на два месяца вперед. Призываю горожан к порядку и спокойствию. Хочу напомнить, что мы уже наладили производство многоразовых марлевых масок. В ближайшее время начнется их реализация», – отметил Даниал Ахметов.

Как отметил глава региона на сегодня ситуация в области стабильная и находится на постоянном контроле. На территории ВКО случаев коронавируса нет. Напомним, что по области также работают call-центры: 87232-701131 (Усть-Каменогорск), 87222-600500 (Семей) и единый республиканский номер 1406.

Фото: пресс-служба акима ВКО