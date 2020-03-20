Аким ВКО проинспектировал производство многоразовых масок в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов проинспектировал процесс производства многоразовых масок в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона сообщил, что совместно с руководством предприятий и поставщиками сырья были обсуждены предложения по увеличению разновидности товара. Решено шить не только из марли, но и из других сертифицированных материалов.



«Отмечу, что на днях реализуем первую партию товара пожилым людям Усть-Каменогорска и Семея. Работа идет в полном объеме. Сырья достаточно», - сообщил в своем аккаунте в Instagram Даниал Ахметов.



В ходе рабочей поездки аким провел совещание с представителями правоохранительных органов Семея.

«Сегодня также официально заявляю, что на текущий момент по области не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом», - подытожил Д. Ахметов.



