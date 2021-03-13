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    19:36, 12 Март 2021 | GMT +6

    Аким ВКО проинспектировал котельные Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов посетил котельные Семея и дал ряд поручений по их модернизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе акимата области рассказали, что глава региона посетил котельные «Габбасова», «Центр» и 103-103А ГКП «Теплокоммунэнерго». При этом Д.Ахметов отметил, что к котельной «Центр» будет достроена еще одна котельная.

    «Необходимо в краткие сроки разработать проектно-сметную документацию и начать строительство для котла «Центр». Поручаю своему заместителю Бакытжану Байахметову проводить совещания по этой теме раз в две недели. Я уверен, что мы больше не допустим подобных ситуаций с теплоснабжением», – отметил Даниал Ахметов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Акимат ЖКХ
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