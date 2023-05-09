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Аким ВКО поздравил ветеранов с Днем Победы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Мая 2023, 19:49
Аким ВКО поздравил ветеранов с Днем Победы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Республике Казахстан празднуют 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. Немногочисленных свидетелей той непростой эпохи, ветеранов и тыловиков, а также всех жителей Восточно-Казахстанской области с Днем Победы поздравил глава региона Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

«Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – одним из величайших праздников в истории нашей страны! Поколение героев подарило потомкам возможность свободно строить достойное будущее, жить под мирным небом в согласии и дружбе», - написал Д.Ахметов на своей официальной странице в Instagram.

В своем посте он отметил, что восточноказахстанцы, как и миллионы других людей, защищали Родину на полях сражений. Оставшиеся в тылу - старики, женщины и дети - приближали Победу, подчинив жизнь нуждам фронта.

«Воспоминания ветеранов о тех тяжелых днях, наполняют сердца восхищением и искренними сопереживаниями. Наш долг - сохранить память о Великой Отечественной войне, воспитывать детей и внуков в уважении к подвигу ветеранов, беречь дарованную свободу и стоять на страже безопасности Отечества! В этот день - 9 мая - мы отдаём дань уважения ветеранам и труженикам тыла и с благодарностью вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, отдав жизнь за Победу. Я желаю всем нам мира, счастья и душевного тепла! Вечная слава победителям-защитникам Родины! С праздником! С Днём Победы!», - добавил аким ВКО.

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Восточно-Казахстанская область   Акимат   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
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