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Аким ВКО поздравил шахтеров с профессиональным праздником
28 Августа 2022 17:39

Аким ВКО поздравил шахтеров с профессиональным праздником

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают горняки. День шахтера в этом году юбилейный, его отмечают 75-ый раз. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поздравил всех тех, кто выбрал эту непростую, но в то же время интересную профессию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Горнодобывающая промышленность - одна из ключевых отраслей экономики региона.

«Мы очень благодарны тем, кто каждый день вносит свой вклад в развитие Восточного Казахстана. Труд шахтера приумножает промышленный потенциал страны, несет свет и тепло в наши дома, и потому заслуживает особого уважения. Горняки - это люди верные традициям, ответственные, работающие с полной самоотдачей, постоянно совершенствующие свое профессиональное мастерство. В этот праздничный день хочется пожелать вам успешной работы, роста объемов добычи и сбыта. Здоровья и счастья, мира и благополучия, достатка Вам и Вашим семьям»,- написал Даниал Ахметов на своей странице в instagram.


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