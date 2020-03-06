Аким ВКО поздравил многодетных матерей Семея с наступающим 8 марта

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в преддверии Международного женского дня встретился с многодетными матерями города Семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы ВКО.

Встреча проходила в неформальной обстановке. В ходе беседы каждая мама рассказала какой вклад вносит в общественную жизнь города.

Анар Сулейменова многодетная мама шестерых детей, награждена подвеской «Алтын алқа». Также она является руководителем общественного объединения «Ана мен бала». Она обратилась к главе региона со словами благодарности от лица всех многодетных мам.

«Хочу выразить вам огромную благодарность за меры социальной поддержки многодетным семьям, оказываемыми со стороны государства, таких как адресная социальная помощь, гарантированные социальные пакеты, государственные гранты и трудоустройство», – сказала Анар Сулейменова.

Аким ВКО обратился к милым дамам с наилучшими пожеланиями в канун наступающего Международного женского дня. Он пожелал им любви, здоровья и душевной гармонии.

«Вы наше национальное достояние. В вашем лице я хочу поздравить всех наших женщин и многодетных мам с 8 марта. Государство будет поддерживать и помогать вам. Социальная поддержка в этом году будет продолжена. Это предоставление бесплатных мест в детских садах, обеспечение детей бесплатной школьной формой и горячим питанием. Также нами будет реализована программа по обеспечению жильем», – сказал Даниал Ахметов.

Многодетные мамы поблагодарили акима за столь теплое поздравление. Со своей стороны, они предложили открыть в области центры «Бакытты отбасы» для многодетных матерей. В них они смогут получить юридическую консультацию, психологическую поддержку.

На память главе региона многодетная мама Жаныл Жолдашева, которая в прошлом году в рамках государственной программы «Еңбек» получила грант для открытия швейного цеха, подарила чапан, сделанный своими руками. Также в завершении встречи мамам вручили букеты прекрасных весенних цветов и памятные подарки.

