Аким ВКО обсудил перспективы сотрудничества с временной поверенной в делах США в Казахстане

Глава региона подчеркнул, что ВКО — один из крупнейших аграрно-индустриальных регионов страны, где ключевыми отраслями являются промышленность и сельское хозяйство. Особое внимание уделяется развитию туристического потенциала области.

В рамках визита в ВКО Дебора Робинсон посетила системообразующиие предприятия. Усть-Каменогорск также сохраняет статус исторического центра машиностроения и автомобилестроения. Аким ВКО отметил, что существует реальная возможность возобновить работу завода «Азия Авто» с привлечением иностранных инвестиций, в том числе для производства электромобилей и гибридных моделей. Особую актуальность в этом контексте приобретает переработка литийсодержащего сырья.

Фото: инфоцентр ВКО

Большие перспективы аким видит в развитии агропромышленного комплекса, особенно в сфере глубокой переработки сельхозсырья и экспорта экологически чистой продукции. Он подчеркнул заинтересованность в применении американских технологий и привлечении инвестиций в эту сферу.

Регион также обладает значительным лесным потенциалом — около 40% древесных запасов страны находятся именно здесь. Поэтому перспективным направлением считается развитие лесоперерабатывающей промышленности. Кроме того, в области активно развивается рыбная отрасль, чему способствуют богатые водные ресурсы. Это открывает возможности для наращивания объемов производства и экспорта рыбы.

— Мы уверены, что ваш визит станет важным шагом на пути дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, — резюмировал Нурымбет Сактаганов.

Фото: инфоцентр ВКО

Среди ярких примеров гуманитарного сотрудничества он выделил КАСУ, работающий в Усть-Каменогорске с 1994 года, и первый в стране Американский уголок, открывшийся в 2003 году в областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Согласно статистическим данным, товарооборот Восточно-Казахстанской области с Соединенными Штатами Америки в прошлом году составил 75 млн долларов США.