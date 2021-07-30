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Аким ВКО Даниал Ахметов стал донором иммунной плазмы

30 Июля 2021 15:43
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Аким ВКО Даниал Ахметов стал донором иммунной плазмы

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Центре крови в Усть-Каменогорске глава региона за 30 минут сдал 600 миллилитров плазмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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По оценке заместителя директора Центра Светланы Шмурыгиной, такое количество плазмы с высоким титром антител к коронавирусной инфекции может помочь трём пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Эффективность метода лечения иммунной плазмой доказана несколькими мировыми научными институтами, и Восточный Казахстан стал первым регионом в стране, где был создан банк иммунной плазмы.

– Прошло два месяца с того момента, как я получил второй компонент вакцины против коронавируса. После сдачи всех необходимых анализов принял решение стать донором плазмы, – сказал Даниал Ахметов. – Благодаря мастерству и профессионализму медиков областного Центра крови эта процедура проходит безболезненно, за состоянием донора постоянно следят.

Отметим, что только за последнюю неделю было подготовлено 234 дозы иммунной плазмы. Это шанс для пациентов с тяжелой формой коронавируса, пациентов, подключенных к ИВЛ. Важно понимать, что сдать плазму могут не только переболевшие коронавирусом, но и те, кто получил оба компонента вакцины и с этого момента прошло два месяца и более. Этот метод лечения не нов, его использовали и при других эпидемиях, то есть эффективность доказана не только клинически, но и исторически.

Глава региона после процедуры сдачи плазмы выпил традиционный сладкий чай, а те деньги, которые положены донорам плазмы, Даниал Ахметов перевёл на счет в детский дом.

​ – Только вместе и общими усилиями мы можем остановить распространение коронавирусной инфекции, помочь тем, кто тяжело переносит это заболевание, – подчеркнул аким области. – А чтобы отвлечься от негативных мыслей, я призываю сегодня всех восточноказахстанцев болеть за нашу прославленную землячку Ольгу Рыпакову, выступающую на Олимпийских играх в Токио. Соревнования в тройном прыжке начнутся в 16.05.


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#Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Здравоохранение  
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