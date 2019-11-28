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вчера 22:54
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вчера 19:32
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вчера 17:04
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Аким Усть-Каменогорска устроил своим подчиненным экзамен на знание творчества Абая
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Жаксылык Омар предложил чиновникам прочесть наизусть стихи великого поэта и философа. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
27 ноября привычный ход рассмотрения вопросов на заседании городской администрации был нарушен. Аким областного центра напомнил собравшимся о начавшейся подготовке к празднованию 175-летия Абая. А после Жаксылык Омар внезапно предложил чиновникам продемонстрировать свой уровень эрудиции и процитировать на память известные им строки из произведений великого казахского поэта. С заданием добросовестно справились директора городских школ. А лучший результат показал секретарь городского маслихата Александр Светаш, с выражением продекламировавший несколько четверостиший «Ғақлия» на казахском и русском языках.
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