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Аким Усть-Каменогорска: На угольных тупиках нет ажиотажа ​

4 Октября 2019 15:23
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Аким Усть-Каменогорска: На угольных тупиках нет ажиотажа ​

УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ – Отгрузка угля в Усть-Каменогорске ведется в плановом порядке. Об этом передает МИА «Казинформ».

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На сегодня в город уже поставлено 80 процентов потребности населения в твердом топливе. Общий объем составляет 248 000 тонн на один отопительный сезон.

Проверив процесс отгрузки угля населению, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар отметил: «С мая мы активно призывали население к покупке топлива до осенних заморозков. Как правило, жители начинают приобретать уголь с наступлением первых холодов. Кроме того, в тупики Усть-Каменогорска приезжают желающие купить твердое топливо из районов. Но ажиотажа как такового нет. Чтобы и в дальнейшем был порядок, организовали дежурство сотрудников акимата и полиции».

«В этом году мы вне очереди отгружаем уголь для социально уязвимых слоев населения. Это вызывает недовольство среди приезжих перекупщиков. Некоторые пытаются спровоцировать конфликт или пролезть без очереди. Однако мы отслеживаем очередность. В целом отгрузка проходит спокойно», - сказал директор тупика Нуржан Казиев.

Дежурные от акимата и полиции будут регулировать очередность и пресекать попытки вывоза угля без очереди.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат,
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