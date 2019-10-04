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вчера 22:17
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Аким Усть-Каменогорска: На угольных тупиках нет ажиотажа
УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ – Отгрузка угля в Усть-Каменогорске ведется в плановом порядке. Об этом передает МИА «Казинформ».
На сегодня в город уже поставлено 80 процентов потребности населения в твердом топливе. Общий объем составляет 248 000 тонн на один отопительный сезон.
Проверив процесс отгрузки угля населению, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар отметил: «С мая мы активно призывали население к покупке топлива до осенних заморозков. Как правило, жители начинают приобретать уголь с наступлением первых холодов. Кроме того, в тупики Усть-Каменогорска приезжают желающие купить твердое топливо из районов. Но ажиотажа как такового нет. Чтобы и в дальнейшем был порядок, организовали дежурство сотрудников акимата и полиции».
«В этом году мы вне очереди отгружаем уголь для социально уязвимых слоев населения. Это вызывает недовольство среди приезжих перекупщиков. Некоторые пытаются спровоцировать конфликт или пролезть без очереди. Однако мы отслеживаем очередность. В целом отгрузка проходит спокойно», - сказал директор тупика Нуржан Казиев.
Дежурные от акимата и полиции будут регулировать очередность и пресекать попытки вывоза угля без очереди.
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