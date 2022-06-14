14 Июня 2022 16:35

Аким Улытауской области озвучил главные проблемы региона

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» назвал основные задачи, которые необходимо решать в первую очередь в регионе.

«В регион приедет Глава государства. Самый большой вопрос, который мы хотели обсудить с Президентом - это строительство дороги «Кызылорда-Жезказган», поскольку в связи с ростом цен встает вопрос о пересмотре стоимости проекта. Существуют проблемы с питьевой водой в Жезказгане, да и в целом, в регионе. В области изношенная инфраструктура. В Жанаарке, Сатпаеве, Жезказгане необходимо ремонтировать канализационные системы, водопроводы», - сказал Берик Абдыгалиулы.

Аким отметил, что для решения всех озвученных проблем предполагается привлечь спонсорские средства, в том числе, промышленных гигантов, осваивающих недра региона.

«Конечно, есть и другие проекты. В связи с ростом численности населения растет спрос на жилье. Необходимо строить и ремонтировать дороги в Каражале, подводить воду в Улытау. Все эти вопросы не будут решены за год. Мы рассчитываем реализовать проекты в ближайшие 2-3 года», - добавил Берик Абдыгалиулы.

Ранее сообщалось, что 16 июня Глава государства примет участие в первом заседании Национального курултая, который состоится в Улытауской области.