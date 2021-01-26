Аким Уланского района назначен в ВКО

УЛАНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Уланском районе Восточно-Казахстанской области назначен новый аким, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы ВКО.

В ведомстве сообщили, что сегодня по согласованию с депутатами районного маслихата, распоряжением главы региона, акимом Уланского района назначен Ренат Тлеуханович Курмамбаев. Он ранее занимал должность акима Катон-Карагайского района.

Нового акима активу района представил Даниал Ахметов

Ренат Тлеуханович Курмамбаев родился 25 января 1980 года в Катон-Карагайском районе. Имеет два высших образования по специальностям «инженер-педагог» и «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал учителем физической культуры в Жанаульгинской неполной средней школе.

На государственную службу поступил в 2003 году главным специалистом отдела культуры по работе с молодежью.

С 2005 по 2008 годы работал заведующим отдела кадровой и государственно-правовой работы, а также руководителем организационно-кадрового отдела аппарата акима Катон-Карагайского района.

В 2009 году стал главным инспектором организационно-инспекторского отдела аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

В 2011 году назначен заместителем акима Катон-Карагайского района по социальным вопросам.

С 2014 по 2019 годы работал руководителем аппарата, а также заместителем акима Катон-Карагайского района.

С июня 2019 года по настоящее время был акимом Катон-Карагайского района.

Напомним, бывший аким Уланского района Нурымбет Сактаганов назначен главой города Семея.