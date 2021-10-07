Аким Тараза рассказал о проблемах, задачах и перспективах развития города

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В первое воскресенье октября жители Тараза будут отмечать День своего древнего и вечно молодого города, передает корреспондент МИА «Казинформ». О том, как сегодня благоустраивается и преображается областной центр Жамбылской области, каким видится город Тараз в обозримом будущем – в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал аким города Тараза Ержан Жилкибаев.

- Ержан Жуматович, можете назвать самые сложные проблемы, с которыми Вы столкнулись в должности акима города Тараза?

- С момента назначения на пост акима города жители в соцсетях писали в мой адрес и поздравления, и обращения, и жалобы по различным вопросам. Большинство таких обращений касаются сферы ЖКХ, чистоты и внешнего вида, развития инфраструктуры. Первым делом, я выступил с обращением, в котором призвал таразцев вместе принять участие в благоустройстве и сохранении чистоты города. Очень много замечаний касалось отсутствия последовательности - будь то строительство, оформление или благоустройство города. Поэтому и был утвержден проект «Дизайн код» для унификации облика городских объектов. Впредь наружная реклама, покраска фасадов жилых домов и всё, связанное с архитектурой города, будет выполняться в едином стиле. В рамках концепции «Город без оград» на территории города было убрано более 150 ограждений и около 500 хаотичных рекламных вывесок.

Мы провели ряд встреч с общественными деятелями, представителями СМИ, молодежью, где говорилось о проблемах, высказывались предложения по улучшению города. На совещаниях с руководителями и сотрудниками разных отраслей сформировался список проблем, требующих срочных и поэтапных решений. В результате был создан план, разделенный на три вида - краткосрочные, средне- и долгосрочные задачи.

Из отчетов инспекторов и участковых сотрудников полиции 11-ти округов города стало ясно, что 90% жителей волнуют вопросы ЖКХ и общественного транспорта. В результате сформирована «Дорожная карта» по вопросам, которые необходимо срочно решить. А для поэтапного решения масштабных задач разработан план на 2021 - 2023 годы с пятью направлениями - дорожный ремонт, уличное освещение, благоустройство дворов, прокладка водопроводных и канализационных сетей, устройство арыков и лотков. Обозначено, на какой улице и в каком году будут выполнены работы. Ежедневно выезжаю на объекты и слежу за качеством работ.

Большую пользу для составления целостной картины состояния городского хозяйства принесли встречи с населением во всех 15 округах. В ходе выездных общественных приемных люди поднимали как личные вопросы, так и проблемы своего района. Было принято 352 жителя, озвучено 582 вопроса. Ни один вопрос не остался без ответа и без внимания. Так, в 28 дачных поселках, на окраинах города (Кумшагал, Колтоган, Кызыл-Абад, Барысхан, Кайнар) имеется минимум бизнес-объектов - продуктовых магазинов, парикмахерских, бань, аптек. Поэтому я утвердил спецпроект «100 бизнес-проектов». Горожане не должны ехать в центр ради того, чтобы купить продукты или помыться в бане. Поэтому мы помогаем предпринимателям получить льготные кредиты, даем землю, открываем бизнес-объекты. Если в обращении к жителям мы призываем участвовать в благоустройстве города, поддержании чистоты, то предпринимателям напоминаем о социальной ответственности. Отмечу, что многие предприниматели прислушались – и благоустроили свои территории.

Наша главная задача - повышение благосостояния и уровня жизни горожан, создание комфортной среды для жизни и бизнеса. Мы работаем в рамках концепции «слышащего государства», обозначенной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. По запросам населения, на основе утвержденных планов такая работа осуществляется систематично. Ну, а результат - во власти времени.

- Какие предприятия запланированы к открытию в Таразе в этом году?

- Это целый ряд предприятий. ТОО «Kisc» модернизирует литейный цех, стоимость проекта 1,8 млрд. тенге. На сегодняшний день годовая мощность заливки металла до 3,5 тыс. тонн, после модернизации планируется до 24 тыс. тонн, будет создано 150 новых рабочих мест. Рассматривается проект по расширению производственной базы «Alina Group» за 7,3 млрд. тенге, мощностью 150 тыс. тонн в год, 169 новых рабочих мест. По программе «100 проектов» к концу года планируется запустить три проекта на общую сумму 55 млн. тенге. Это сбор пластиковой продукции ИП «BIG DEAL» стоимостью 20 млн. тенге. Сейчас здесь годовая мощность переработки 20 тысяч тонн, после модернизации - 80 тысяч. «Aster auto Шымкент» - проект за 25 млн. тенге реализации автомобилей «Lada» отечественной сборки. ИП «Маткаримов Б.З.» запускает проект рыбного хозяйства за 10 млн. тенге.

- Сколько жилья запланировано возвести в этом году?

- В сфере жилищного строительства с 2020 года строится 28 переходящих домов, где будет 1 553 квартиры общей площадью более 83 тысячи кв. метров. Всего планируется в этом году ввести в эксплуатацию 37 домов. На сегодняшний день завершено строительство 90-квартирного жилого дома в микрорайоне «Байтерек», семи 80-квартирных домов в 15 микрорайоне, а также 16 жилых домов внутренних инженерных сетей. Разрабатываются проекты многоэтажного социального жилья в конце ул. Сулейменова, в конце ул. Аскарова планируется строительство более 307 тысяч кв. метров жилья усадебной застройки и 5-этажных многоквартирных домов, 15 микрорайоне планируется строительство 917 тысяч кв. метров жилой площади, в 14 микрорайоне – 345 тысяч кв. метров. Ведется строительство 17 коммерческих многоэтажных домов крупными подрядными организациями.

- Как решается вопрос с предоставлением земельных участков под ИЖС?

- Что касается популярного нынче индивидуального жилищного строительства, то с 2005 по 2021 год в очереди для получения земли под ИЖС стоят 74 048 человек. Для того, чтобы удовлетворить их запросы, продолжается работа по возврату для госнужд земельных участков вошедших в черту города территорий Жамбылского и Байзакского районов. Чтобы вернуть земли восьми фермерских хозяйств для размещения 369 га жилого массива «Кумшагал-Шалгай Карасу», горакиматом приняты постановления. На сегодняшний день все эти земельные участки возвращены. После подведения инженерной инфраструктуры на 369 га в этом массиве планируется выделить 1 579 участков. Помимо этого, под ИЖС будут возвращены государству неиспользуемые земельные участки 36 фермерских хозяйств на 312 га в конце ул. Аскарова. После подведения инженерной инфраструктуры очередники также получат свои участки.

- Каковы перспективы развития инфраструктуры областного центра?

- Разработан и утвержден 3-летний план по ремонту дорог, ночного освещения улиц, благоустройству дворов многоквартирных жилых домов, реконструкции ирригационных систем, водопроводных и канализационных сетей города. Проведена инвентаризация улиц города для определения состояния дорожного полотна. По результатам разработана общегородская программа «Дорога», определяющая очередность дорожного ремонта. В первую очередь, учитывались дороги вдоль социально значимых объектов образования и здравоохранения, улицы с большим потоком транспорта. В зависимости от возможностей бюджета объем работ распределен на 2021 - 2023 годы. На этот год отремонтируют 26 объектов протяженностью 56,6 км. Особое внимание уделяется отдаленным районам города - в 2023 году начнется средний ремонт улиц массива «Барысхан» и района Сахзавода, с 2024 года - средний ремонт улиц массивов Кумшагал, Шолдала, Кайнар. Для обеспечения питьевой водой 28-ми дачных массивов предусмотрено 4 млрд. тенге. По благоустройству дворов многоэтажек определен список из ста дворов, которые несколько десятков лет не ремонтировались и не благоустраивались. Работы начнутся в 2022 году.

- Когда в нашем городе появятся современные очистные сооружения?

- Тараз является единственным областным центром в республике, не имеющим сооружений полной биологической очистки сточных вод. Система канализации действует с 1962 года. На 2020 год протяженность канализационных сетей ГКП «Жамбыл су» составляет 294,15 км, износ - 43%. В последние годы финансирование реконструкции водоотведения не рассматривалось. Увеличение численности жителей, строительство новых жилых массивов всё же требует реконструкции и строительства главных канализационных коллекторов. Отмечу, что в Правительстве утвержден механизм реализации этого проекта с привлечением средств международных финансовых организаций, утверждена дорожная карта, в рамках которой АО «КазЦентр ЖКХ» до октября должен завершить разработку ТЭО.

- Будут ли решены в этом году в Таразе проблемы Богом забытого массива «Орман» - дороги, уличное освещение, игровые площадки?

- В 2020 году была разработана ПСД по уличному освещению улиц Акыртас, Коктерек, утвержден 3-летний план по уличному освещению, по которому уличное освещение и средний ремонт этих улиц планируются в 2022 году.

- Как решаются проблемы территорий, не так давно присоединенных к областному центру?

- В апреле начались строительно-монтажные работы по электроснабжению 28 дачных и жилых массивов Кумшагал, Шолдала, Колтоган, Кызыл-Абад, Казарма, Жидели, Дальняя Карасу. Светом до конца года обеспечат 5 775 домов в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости». По поводу газоснабжения - с участием жителей был проведен анализ, по результатам которого кварткомы, жители этих массивов решили провести газоснабжение за счет собственных средств, привлекая частные строительные компании. Сейчас работы по газоснабжению выполнены на 80%. На водоснабжение в 2019 году выделили из местного бюджета 12 млн. тенге для разработки ПСД, которое готово и проходит вневедомственную экспертизу. После получения положительного заключения будет подана бюджетная заявка.

- Будут ли еще присоединяться территории близлежащих районов?

- Хочу заметить, что сейчас будет откорректирован Генеральный план города Тараза, утвержденный Постановлением Правительства РК в феврале 2010 года. За это десятилетие многое изменилось, численность жителей увеличилась - и новый план предусматривает расширение городских границ с включением близлежащих районных населенных пунктов.

- С Вашим приходом жители Тараза заметили, что прекратились вырубки и так называемое «кронирование» деревьев, изуродовавшее зеленый наряд города. Высаживаются ли деревья в городе и окрестностях в рамках республиканской программы озеленения? И в каком объеме?

- С 31 марта 2020 года приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК утверждены правила оказания госуслуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев». Согласно правилам содержания и защиты зеленых насаждений, утвержденным решением Жамбылского облмаслихата в 2014 году, для рассмотрения вопросов санитарной рубки, вынужденного сноса, пересадки, формовочной обрезки, санитарной обрезки создана рабочая комиссия, которая определяет состояние сухостоя. Весной этого года для создания «зеленого пояса» высадили 37 тысяч саженцев лиственных деревьев на площади в 31,5 га, а также 3 500 саженцев хвойных.

- Последние годы в Таразе проблемой стала арычная система полива деревьев. Как решается этот вопрос?

- На территории города имеется восемь оросительных систем или каналов, общей протяженностью 82,5 км. Общая протяженность всех ирригационных систем составляет 1 398 км. Есть в городе 115 ирригационных скважин, 1 600 гидротехнических сооружений и мелких шлюзов. Ирригационные службы в вегетационный период регулярно ведут работы по очистке каналов, арычных сетей, трубчатых переходов и подмостовой части каналов.

Благодаря 3-годичному плану восстановления арычной сети, будут восстановлены арычные шлюзы, которые обеспечат регулярный полив во всех 14 микрорайонах, восьми жилых массивах и более 46 тысячах частных домов. Это поможет обеспечить поливной водой весь город и прилегающие районы. Установка распределительных шлюзов уже позволила поднять уровень воды на каналах, которые были распределены по арычным сетям. Поливную воду получили массивы Телецентр, Тонкуруш, Сатпаева, Химпоселок, обеспечено поливной водой 29 улиц. Необходимо отметить, что массивы Телецентр и Тонкуруш до этого не имели поливной воды.

Вопросы озеленения не сходят с повестки дня городских коммунальных служб. Каждое утро на полив по запланированным маршрутам выезжают 11 КамАЗов, заполненные 12-ю тоннами воды каждый, семь ЗИЛов по 5 тонн воды. И делают они по 6 - 7 рейсов. Кстати, в этом году впервые за много лет мы вернулись к практике дневного полива улиц в летнюю жару.

- Горожан волнуют пробки на дорогах, ведущих к рынку «Ауыл-береке». Таксисты уже отказываются туда везти. Решается ли этот вопрос?

- Для устранения пробок по ул. Мамбет батыра, ведущей к этому рынку, на 2023 год запланирован капитальный ремонт от ул. Сыпатай батыра до пр. Жамбыла. Сейчас ширина этой улицы составляет 12-14 метров с 2-3 полосами движения транспорта. После ремонта ширина улицы увеличится до 18-22 метров, будет 6–7 полос движения. Планируется строительство пешеходной дорожки. Железнодорожный переезд расширят до 6 полос, а для удобства проезда автотранспорта уложат резиновый настил. Для предупреждения автомобильных заторов расширят въезд в дачный массив «Рассвет», откуда будет проложена дорога к пр. Жамбыла.

- Остается злободневной проблема общественного транспорта. Появятся ли в нашем городе новые маршруты и новые автобусы?

- В Таразе работают восемь компаний-перевозчиков по 36 автобусным маршрутам. В этом году ТОО «АулиеатаТрансПасс» приобрело 20 автобусов ПАЗ средней вместимости на газе, ТОО «City-Bus» - 10 комфортабельных автобусов Golden Dragon большой вместимости. До конца ноября ожидается закуп еще 70 автобусов большой вместимости этими компаниями. Ведется тесная работа с заводами–изготовителями, АО «БРК-Лизинг» и БВУ.

- Будут ли автобусы работать до 22.00? Сегодня - максимум до 19.00, и школьники, возвращающиеся со второй смены, не могут уехать домой.

- С началом учебного года увеличился пассажиропоток, поэтому продлено время работы автобусов, сокращаются интервалы движения путем добавления в маршруты дополнительных автобусов. В сентябре возобновлена работа 54, 41, 57, 9 маршрутов, охватывающих массивы Кумшагал, Чолдала, дачи, улицы Желтоксан, Койгельды и село Талас Байзакского района. В 15 микрорайон запущен дополнительный автобус №28, а в массив «Арай» - 56, охватывающий ул. Ташкентская. Продлена схема движения 8-го автобуса до станции «Бурыл» через улицы Кошеней и Сенкибай. К дачам «Родничок», «Кайнар», «Мичуринец» утром и вечером ездят автобусы 12 и 34. Что касается вечерних рейсов, то на оживленных остановках организованы ежедневные визуальные проверки с участием специалистов отдела горакимата и руководителей перевозчиков. Установлено, что автобусные маршруты 8, 40, 32, 12, 29, 16, 27, 38, 55, чьи графики движения продлены, курсируют примерно до 21.30, но из-за низкого пассажиропотока работу заканчивают в 21:00.

- Проблемой в городе стали велосипеды, электросамокаты, скутеры, мотоциклы, они занимают тротуары, мешают пешеходам, выезжают на проезжую часть и мешают автотранспорту. Будут ли у нас велодорожки и упорядочено движение?

- Выделение специальных велодорожек по улицам Тараза на сегодняшний день невозможно из-за недостаточной широты городских улиц и отсутствия необходимого расстояния до проезжей части дороги. Однако велодорожки строятся перед Дворцом спорта «Тараз-Арена» вдоль канала «Ушбулак» в рамках приуроченного к 30-летию Независимости РК проекта «Таразға тарту», инициированного акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым. Спонсоры - облуправление энергетики и ТОО «»Казфосфат». Строительство велодорожек планируется и в рамках реконструкции Аулиеатинского квартала.

- В парке Рыскулбекова вечерами страшно гулять из-за тех же скутеров и велосипедов. В Таразе были случаи наезда на пешеходов, даже смертельных. Разграничат ли зоны для пеших прогулок и катаний?

- В 2018 году в парке имени К.Рыскулбекова провели огромную работу по благоустройству и озеленению, преобразили этот парк, ставший излюбленным местом отдыха горожан, особенно молодежи. Для упорядочения и принятия мер к физическим лицам, оказывающим незаконные виды деятельности (батут, велосипед, детские машинки и прочее) моим распоряжением создана рабочая группа. До этого уже в комплексе «Шахристан», на аллеях «Арбат» были установлены предупреждающие знаки о недопустимости движения велосипедов и прочих транспортных средств. В этом году в парке Рыскулбекова в обязательном порядке установят предупредительные знаки для велосипедистов. Ежедневно здесь по вечерам проводят рейды по соблюдению порядка.

- Экология города – это не только чистый воздух и подметенные улицы. Это и допустимый уровень городского шума. Оглушающая музыка разрушает здоровье человека. В Таразе давняя проблема – громыхающие после 23:00 рестораны. Теперь еще и автомобили, взявшие моду ездить с оглушающей «музыкой», от которой трясутся стены и людям становится плохо. Что можно сделать для решения этой проблемы?

- За нарушение тишины после 23:00 сотрудники полиции привлекают к ответственности нарушителей по статье 437 КоАП РК. За управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, привлекают к административной ответственности по статье 590 ч 7 КоАП РК. С начала года 128 лиц оформлено по статье 509 ч.7. Работы в этому направлении продолжаются.

- Ержан Жуматович, какие запланированы новшества в благоустройстве? Каким Вам видится наш город лет через десять?

- В рамках проекта «Таразға тарту» запланировано благоустройство и озеленение парков и 42 скверов, уже 39 готово. Ведутся работы по благоустройству территории вдоль канала «Ушбулак», «Карасу-2», «Карасу-3». Строится новая зона отдыха возле озера Зербулак. Это социальный проект, генеральный подрядчик ТОО «South holiday» намерен вложить 1,5 млрд. тенге в создание новой комфортной и разноплановой зоны отдыха.

Сегодня Тараз превратился в одну большую стройку. Строятся детские и спортивные площадки со специальным покрытием для безопасности во дворах многоэтажных домов. Возводятся Дворец школьников, центры настольного тенниса, спортивной гимнастики, Центр «Анаға тағзым». В 14 микрорайоне завершается строительство онкологической больницы, запланировано строительство многопрофильной больницы, Ледового дворца, легкоатлетического манежа, центра бокса. Вопрос о нововведениях часто звучит от жителей. Это требование времени – строить новое, обновлять уже имеющееся. Мы стараемся работать в этом русле, используя новые передовые технологии. Конечно, пандемия изменила планы. Пришлось направить большую часть бюджета города на борьбу с эпидемией. Тем не менее, мы поэтапно, шаг за шагом, реализуем задуманное. Это современные LED-экраны на улицах города, остановки нового образца с электронными табло, где указаны маршруты. Это малые архитектурные формы, вносящие новизну в атмосферу города, современные светофоры. В ночное время, в пасмурные, дождливые дни устанавливаются проекционные пешеходные полосы. Ночное оформление города обновлено по проекту «Дизайн код».

Что касается будущего облика, то я вижу Тараз прекрасным городом с развитой экономикой, повышенным благосостоянием жителей. Появятся новые цифровые технологии в инфраструктуре. Это будет развитой центр туризма. Я представляю Тараз как город с образованной, интеллигентной молодежью, дружелюбным населением. Тараз должен стать современным красивым зеленым городом, сохранившим свой исторический облик древнего торгового центра на Великом Шелковом пути.

- Спасибо за беседу!