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Аким Талдыкоргана Асет Масабаев освобожден от должности

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
30 Июня 2023, 15:29
Аким Талдыкоргана Асет Масабаев освобожден от должности Фото: gov.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Аким Талдыкоргана Асет Масабаев освобожден от должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе городского акимата.

Напомним, Асет Масабаев был назначен акимом Талдыкоргана 4 марта 2022 года.

До этого он работал заместителем акимов районов Жетысу и Медеу в Алматы, главным инспектором акима Алматы, руководителем Управления природных ресурсов и природопользования Алматы, Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

В мае текущего года мы сообщали о том, что у 38-летнего акима пошатнулось здоровье и он находился в отделении реанимации.


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