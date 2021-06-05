Аким столицы встретился со спортсменами сборной Казахстана по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алтай Кульгинов поздравил столичных спортсменов сборной Казахстана по боксу с очередной победой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

«Сегодня встретился со столичными спортсменами сборной Казахстана по боксу. Василий Левит, Римма Волосенко, Валентина Хальзова, Ляззат Кунгейбаева и Марина Вольнова являются призерами чемпионата Азии по боксу, который прошёл в Дубае. Поздравил наших спортсменов с очередной убедительной победой, вручил денежное вознаграждение.

Они вновь проявили силу духа и продемонстрировали высокое спортивное мастерство.

Мы же со своей стороны будем и дальше оказывать им поддержку и создавать условия для занятий спортом.

Так, для поддержки наших будущих чемпионов с нового учебного года увеличили количество грантов по линии спорта. А для действующих спортсменов увеличили размер ежемесячного материального содержания, который оставался неизменным последние 10 лет. Если раньше ежемесячную выплату получали только 84 спортсмена, вошедшие в Национальную сборную, то теперь их количество выросло более чем в два раза.

По поручению Главы государства активно развиваем массовый спорт среди населения. Строим и благоустраиваем общественные (парки, скверы, бульвары) и подмостовые пространства, дворовые территории, расширяем сеть спортивных учреждений, реабилитационных центров, открываем новые дворовые клубы. К примеру, дворы оснащаем тренажерами и площадками для футбола и баскетбола.

Работы в данном направлении будут продолжены.

Наши спортсмены являются ярким примером для молодёжи. Мы гордимся нашими спортсменами!», - написал А. Кульгинов