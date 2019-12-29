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вчера 16:50
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Аким столицы встретился с родными погибших в крушении самолета
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов посетил семьи погибших в авиакатастрофе под Алматы, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь акима Акмарал Олжабаева.
«Накануне аким столицы посетил семьи погибших при падении самолета под Алматы. Алтай Кульгинов выразил соболезнования семьям Даны Кругловой и Арман Исиной. Акимат г. Нур-Султан взял на себя организацию похорон», - говорится в сообщении.
Родственникам и близким оказывается психологическая помощь. По поручению Главы государства семьям погибших будет выделено по 4 млн тенге.
Церемония прощания с Даной Кругловой и Арман Исиной начинается сегодня в 10 часов.
Ранее сообщалось, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи погибших в крушении самолета алматинцев.
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