+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -1 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Аким столицы встретился с родными погибших в крушении самолета

29 Декабря 2019 10:00
Поделиться:
Аким столицы встретился с родными погибших в крушении самолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов посетил семьи погибших в авиакатастрофе под Алматы, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Аким Алматы посетил семьи погибших в авиакатастрофе
Мужчина заслонил телом беременную женщину при крушении самолета Bek Air Эмир Катара выразил соболезнования Президенту Казахстана в связи с авиакатастрофой Scat продлил период перевозки пассажиров Bek Air до января 2020 года

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь акима Акмарал Олжабаева.

«Накануне аким столицы посетил семьи погибших при падении самолета под Алматы. Алтай Кульгинов выразил соболезнования семьям Даны Кругловой и Арман Исиной. Акимат г. Нур-Султан взял на себя организацию похорон», - говорится в сообщении.

Родственникам и близким оказывается психологическая помощь. По поручению Главы государства семьям погибших будет выделено по 4 млн тенге.

Церемония прощания с Даной Кругловой и Арман Исиной начинается сегодня в 10 часов.


Ранее сообщалось, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи погибших в крушении самолета алматинцев.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив