Аким столицы встретился с родными погибших в крушении самолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов посетил семьи погибших в авиакатастрофе под Алматы, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь акима Акмарал Олжабаева.

«Накануне аким столицы посетил семьи погибших при падении самолета под Алматы. Алтай Кульгинов выразил соболезнования семьям Даны Кругловой и Арман Исиной. Акимат г. Нур-Султан взял на себя организацию похорон», - говорится в сообщении.

Родственникам и близким оказывается психологическая помощь. По поручению Главы государства семьям погибших будет выделено по 4 млн тенге.

Церемония прощания с Даной Кругловой и Арман Исиной начинается сегодня в 10 часов.





Ранее сообщалось, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил семьи погибших в крушении самолета алматинцев.



