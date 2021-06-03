Аким столицы встретился с одарёнными детьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с одарёнными детьми – призерами и победителями международных и республиканских олимпиад. В этом учебном году столичные школьники выиграли более 400 медалей на международном и порядка 900 медалей на республиканском уровнях по общеобразовательным предметам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«В столице 130 общеобразовательных учреждений, где обучается более 190 тыс. учеников. Важно развивать человеческий капитал и создавать всесторонние условия для дальнейшего развития наших детей. Ведь время, в которое мы живем, интересное и волнующее. Это время молодых, конкурентоспособных, энергичных, талантливых, активных людей, которые принимают на себя ответственность за судьбу своей страны», - отметил Алтай Кульгинов.

Кроме того, вот уже в течение 14 лет сборная столицы занимает общекомандное 1-место и звание «Лучшая команда», что свидетельствует о высоком уровне столичной системы образования.

«Целый учебный год мы обучались дистанционно. Было нелегко. Однако, благодаря труду наших учителей, мы справились. Они в нас верили. Я участвовал в олимпиаде по математике. Занял 3-е место. В будущем хочу быть учителем по математике», – сказал ученик 8 класса школы-лицея «Білім-инновация» для одарённых юношей Керимхан Альбар.

В текущем году в столице будет построено 16 крупногабаритных школ, что позволит уже в этом году создать более 40 тыс. новых ученических мест. Это более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году.

В ряде школ открыты кабинеты поддержки инклюзии.

Помимо строительства и ремонта школ, также уделяется особое внимание развитию дополнительного образования. В столице функционирует ряд многопрофильных центров дополнительного образования как Центр технического творчества (ЖМ Железнодорожный), Дворец школьников им. М. Утемисова (ул. А. Мамбетова,1) и т.д. В данных центрах дополнительного образования созданы все условия для занятия робототехникой, авиамоделированием, техническим дизайном, рукоделием, мотокроссом и т.д. Дополнительно в текущем году в городе начнётся строительство нового Дворца школьников.

В охвате детей дополнительным образованием также помогают и дворовые клубы. Сегодня в Нур-Султане функционирует 28 дворовых клубов, а численность их воспитанников составляет порядка 3 тыс. детей.

Все эти меры позволяют детям реализовывать спортивный, творческий и интеллектуальный потенциал.